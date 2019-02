La Belgique Wallonie-Bruxelles, à l'honneur du salon du livre de Genève 2019

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Les grandes premières du salon 2019

Belgique Wallonie-Bruxelles à l’honneur

Lumière sur Barcelone

Une programmation riche









Les 5e assises de l’édition



ActuaLitté est partenaire de la manifestation

Une nouvelle scène appelée la planque proposera des animations innovantes et artistiques : la première étape de la conception d’un jeu vidéo librement inspiré d’un livre aura même lieu en plein cœur du salon. En parallèle, l’hôte d’honneur, la Fédération Belgique Wallonie-Bruxelles, révélera toute la singularité de son expression artistique et la lumineuse ville de Barcelone sera célébrée à travers un programme de rencontres avec des auteurs, des animations et des ateliers.Du 30 avril au 5 mai et pour la première année, le salon du livre proposera différentes animations dans la ville de Genève et ses alentours. Une idée novatrice née d’une volonté de placer la littérature dans des environnements singuliers et de la faire dialoguer avec toutes les formes d’art afin d’inciter les publics à porter un regard nouveau sur le livre et les acteurs qui l’animent.Parmi la vingtaine de rendez-vous prévus : le mardi 30 avril à l’auditorium Ivan Pictet, la projection du film « Samba » en présence de Michael Møller, directeur général de l’ONU, l’auteure et scénariste Delphine Coulin et l’écrivain Felwine Sarr ; une lecture musicale avec Antoine Choplin au Château de Voltaire à Ferney-Voltaire le même jour, un tête à tête avec Quentin Mouron et Romain Puértolas à Uni Bastions le vendredi 3 mai ou encore la représentation, le jeudi 2 mai, de la pièce « Pas pleurer », création théâtrale d’Anne Monfort d’après le roman éponyme de Lydie Salvayre, Prix Goncourt 2014.C’est par ailleurs Lydie Salvayre qui présidera avec le journaliste et romancier Éric Fottorino l’édition 2019 du salon du livre, une co-présidence inédite qui amènera les deux écrivains non seulement à participer à la programmation de la manifestation, mais aussi à intervenir sur différentes scènes du salon.Aux huit scènes thématiques du salon — l’apostrophe, le salon africain, la scène BD, la scène bien-vivre, la scène des imaginaires, la scène philo, la scène suisse et le pavillon du voyage qui fête son grand retour – s’ajoutera un nouvel espace dédié à la création dans tous ses états et pouvant accueillir une cinquantaine de personnes : la planque. Projection de films et de photos, lecture musicale ou encore déclamation de poésie, la planque sera animée par les différents programmateurs du salon qui proposeront des temps forts célébrant le livre à travers des formats innovants et artistiques.Roman, polar, littérature de l’imaginaire, livre jeunesse, poésie, bande dessinée, théâtre, sciences humaines, essais… La Fédération Belgique Wallonie-Bruxelles s’installera au salon accompagnée d’une quarantaine d’auteurs belges francophones aux genres littéraires variés. Son stand de 500 m² accueillera une scène animée ou les écrivains auront rendez-vous avec le public, une grande librairie, une exposition sur l’édition jeunesse en Belgique, un espace jeunesse, un bar à bières ainsi que quelques surprises festives.« Aujourd’hui, les talents que porte la Belgique revendiquent fièrement leur décalage et leur appartenance à une francophonie dont ils enrichissent la diversité » déclare Laurent Moosen, responsable de la Direction des Lettres du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.Barcelone sera célébrée cette année sur le pavillon du voyage. Grâce à une magnifique représentation de la Plaza Real et de ses arcades, les visiteurs plongeront immédiatement au cœur de la ville catalane. Une immersion soutenue par un riche programme d’animations, d’ateliers avec des auteurs et des artistes parmi lesquels Mathias Enard, Víctor del Árbol, Juan Trejo, Pierre Ducrozet ou encore Aro Sáinz de la Maza et une exposition intitulée « Barcelone » présentant la cité de Gaudi, la nouvelle vague artistique barcelonaise.On y retrouver notamment les œuvres de Lluïsot, Manolo Carot et Tyto d’Alba, les bédéistes, élèves de la célèbre Llotja — École supérieure de design et d’art de Barcelone fondée en 1775 et illustrateurs catalans présenteront ainsi nombre de leurs planches ou peintures originales.Les neuf scènes thématiques du salon ainsi que les stands des éditeurs et des libraires accueilleront de nombreux auteurs, mais aussi des artistes en tous genres dont Jean-Christophe Rufin, Walter Isaacson, Michel Drucker, Gaëlle Josse, Boualem Sansal, Abd al Malik, Alexis Jenni, les sœurs Berthollet, Omar Porras, Adeline Dieudonné, Kent, Sarah Marquis, Quentin Mouron, Elisa Shua Dusapin, Gabriela Zapali, Florian Eglin ou encore Alain Damasio.Parmi les expositions qui enrichiront le salon et embarqueront les visiteurs dans des univers très variés, une rétrospective de l’immense travail de l’artiste DERIB, l’exposition interactive et ludique Tchô mettra en lumière les auteurs Glénat afin de célébrer les 50 ans de la maison.Enfin, la scène des imaginaires accueillera une exposition novatrice et ludique sur les livres-jeux réalisée par la Maison d’Ailleurs, véritable hommage à ces récits anglophones devenus cultes dans les années 1980 et connus dans l’univers francophone sous le nom Livre dont vous êtes le héros (Gallimard). Parallèlement à l’exposition qu’elle montera sur Barcelone, la galerie Perspective Art9 présentera une exposition BD sur le pavillon africain avec, notamment, des auteurs comme Didier Kassai, Alain Mata Mamengi ou Koffi Roger N’Guessan.Neuf prix seront décernés pendant le salon : le prix du public, le prix BD Zoom, le prix Booktubers, le prix Chronos, le prix Enfantaisie, le prix Kourouma, le prix littéraire SPG, le prix Photographe Voyageur et le prix RTS littérature ados.2019 accueillera les 5e assises de l’édition les 1, 2 et 3 mai. Durant trois jours se succéderont tables rondes, face-à-face, interventions individuelles et ateliers participatifs autour du thème « Le livre par-delà les frontières ». Chaque journée sera ainsi rythmée par une thématique propre : « L’Afrique des possibles » le 1er mai, « Prêt numérique, vente de droits, soutien à l’édition et promotion de la lecture » le jeudi 2 mai et « Rencontre et dialogue entre les métiers du livre » le vendredi 3 mai.Un nouveau projet fera par ailleurs le lien entre les journées professionnelles et le salon grand public : faire communiquer la littérature et les arts numériques ? C’est l’idée originale de la Fondation pour l’Écrit, du salon du livre de Genève, de la Maison d’ailleurs et du Numerik Games Festival qui lancent un projet unique : la conception d’un jeu vidéo librement inspiré d’un livre.La première grande étape du projet, la prise de contact entre le studio de développeurs romands spécialement créé pour l’occasion et les sept éditeurs francophones retenus aura lieu le samedi 4 mai sur la scène des imaginaires.Le lancement du salon du livre de Genève se fera lors d’un événement presse qui se tiendra à la Société de Lecture le 17 avril 2019.