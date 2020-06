La Bibliothèque publique d'information consacre une exposition à Catherine Meurisse

La Bibliothèque publique d’information, en collaboration avec le Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, propose cet automne une exposition consacrée à l’œuvre de la dessinatrice Catherine Meurisse.Dessinatrice, caricaturiste, illustratrice, peintre, scénariste, journaliste, Catherine Meurisse est une artiste prolixe.Dans la lignée de Claire Bretécher, dont elle revendique l’héritage, elle a, comme cette dernière, et comme Riad Sattouf, saisi le monde en marche. Aiguisant son regard et son trait au cours de 10 ans de collaboration avec Charlie Hebdo, elle a par ailleurs prêté sa plume à de nombreux titres de presse.Catherine Meurisse a su faire transparaître dans son œuvre son goût pour l’art et la littérature, véritable fil rouge, qui lui permettra de se retrouver après la tragédie de l’attentat contre Charlie Hebdo en janvier 2015. Récemment élue à l’Académie des beaux-arts, Catherine Meurisse est la première dessinatrice de bande dessinée nommée dans la section peinture, permettant au 9e art de faire son entrée à l’Institut de France. Elle est également marraine de BD 2020, l’année nationale de la BD du ministère de la Culture.Initialement conçue et exposée lors du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême en février 2020, cette nouvelle présentation à la Bpi est enrichie de pièces originales et expérimentations toutes récentes, dans un parcours et une scénographie modifiés, souhaitant renouveler le dialogue entre les œuvres.À travers un parcours au déroulé chronologique, structuré en quatre parties, l’exposition Catherine Meurisse, la vie en dessin propose un panorama des talents de l’artiste, de ses travaux d’enfance à ses dernières collaborations artistiques, mettant en avant ses influences, son œil acéré sur la société, son sens du récit, son goût pour l’ailleurs et son obsession du dessin.