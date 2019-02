La BnF invite Eschyle et son Orestie, pour une représentation unique

Carole Raddato, CC BY SA 2.0



15 h : Agamemnon (durée 2 h 30)

18 h : Les Choéphores (durée 3 h)

suivi de : Les Euménides

La compagnie Démodocos, créée en 1995 et constituée essentiellement d’étudiants, y présentera le 30 mars prochain l’intégrale de L’Orestie, trilogie dramatique d’Eschyle jouée en 458 av. J.-C. aux Grandes Dionysies d’Athènes, où elle remporte le premier prix. Elle est composée de trois tragédies centrées sur la geste des Atrides : Agamemnon, Les Choéphores et Les Euménides.La pièce se déroule après la chute de Troie. On assiste au retour d’Agamemnon victorieux, accompagné de sa captive Cassandre, la fille de Priam le roi de Troie, à Argos où l’attend son épouse Clytemnestre. Celle-ci médite de le tuer pour venger le sacrifice de leur fille Iphigénie, sacrifice qu’Agamemnon avait ordonné pour obtenir des dieux les vents nécessaires au départ de la flotte pour Troie...Oreste, jeune homme, revient à Argos accompagné de son ami Pylade, le fils de Strophios. L’oracle de Delphes, Apollon Loxias, lui a formellement ordonné de punir les meurtriers de son père. Au lever de rideau, Oreste se recueille sur la tombe d’Agamemnon et se montre déterminé à accomplir ce qu’Apollon Loxias exige de lui...Après une longue errance, Oreste, toujours poursuivi par les Érinyes, arrive au sanctuaire d’Apollon à Delphes pour se purifier de son crime. Mais les Érinyes ne le lâchent pas. Apollon tente d’intercéder, défendant « le meurtrier d’une femme qui a égorgé son mari », contre les Érinyes qui proclament « Le sang qu’elle a versé de sa main n’était pas celui de sa propre race », mais, très vite, Apollon l’emporte contre les furies et l’entretien tourne court...Le tarif est unique : 10 €, mais le Pass lecture permettra d’y assister gratuitement. Pour celles et ceux qui en bénéficient – ils sont pour l’heure quelque 10.000 adolescents à servir de cobaye sur ce principe