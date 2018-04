La brasserie Barbès met de la musique et des livres dans ses assiettes

Sous la haute autorité d’Antoine de Caunes, la brasserie Barbès a décidé de lancer un prix littéraire. Ce dernier sera remis ce 5 juin, après que les 11 membres du jury se seront décidés. Il s’agit de récompenser le meilleur livre où la musique est à l’honneur.





Parce qu’il n’existait pas, il a fallu l’inventer. Le 5 juin 2018, la Brasserie Barbès fêtera ainsi la naissance de son tout premier prix littéraire.



Jean Vedreinen, actuel patron de l’établissement, en a fait un mot d’ordre : « Le 18e arrondissement a toujours été le fief des artistes, des labels et des studios d’enregistrement. Et pourtant, dans les faits, on ne parle que de la rive gauche lorsqu’il s’agit de culture… Pourquoi Saint-Germain-des-Près serait plus littéraire que Barbès-Rochechouart ou Château Rouge ? »

Alors quid ? Eh bien, fort de cette connexion avec la musique, l’arrondissement voit donc la brasserie créer son prix. Tous les livres sont ainsi acceptés, depuis les biographies en passant par les romans, essais, nouvelles, poésie : l’important est, comme l’aurait dit Verlaine, « de la musique avant toute chose ».

Et l’on s’y plie. Cela dit, inutile d’envoyer son livre, la liste des sept titres en compétition vient d’être dévoilée :

La Disparition de Karen Carpenter de Clovis Goux, Actes Sud

Jewish Gangsta : aux origines du mouvement goon de Karim Madani, Marchialy

New Moon : café de nuit joyeux de David Dufresne, Seuil

La Rumeur : il y a toujours un lendemain de Mohamed Bouroka et Ekoué Labitey, Éditions de L'observatoire

Fantômes de la renommée (Ghosts of Fame) d’Antoine Couder, Mediapop

La ballade silencieuse de Jackson C. Frank de Thomas Giraud, La Contre-allée

La B. O. de ma jeunesse d’Alexis Ferro, Anne Carrière

« Nous avons constitué un jury qui reflète toute la diversité du paysage culturel actuel », avance Jean Vedreine, à l’origine du Prix de la Brasserie Barbès. « L’idée était de mixer les générations, les expériences et les genres, pour confronter les idées et se défaire d’un certain ‘entre-soi’. »



Et les membres du jury sont les suivants : Antoine de Caunes, animateur et producteur (président du jury) ; Laurent Chalumeau, auteur ; Frederika Amalia Finkelstein, écrivaine ; Yannick Haenel, écrivain ; Laurianne Melierre, journaliste ; Tatiana Mladenovitch, musicienne ; Alice Pfeiffer, journaliste ; Damien Poncet, responsable à la Médiathèque des Halles ; John Jefferson Selve, éditeur ; Binetou Sylla, productrice, et Johann Zarca, écrivain.



Rendez-vous pour les célébrations ce 5 juin...