La Cabane à Histoires, lauréate des Emmy Kids Awards 2018, Preschool

La seconde saison de la Cabane à Histoires vient à peine de démarrer sur Piwi+, ce 7 avril 2018. Et déjà le programme de littérature jeunesse a reçu une récompense, hier soir : un Emmy Kids Award 2018. Elle a été remise par l’International Academy of Television Arts & Sciences au cours du Marché International des Programmes de Télévision à Cannes.





La Cabane à Histoires est le programme lauréat 2018 de la catégorie preschool (environ 4-7 ans) des Emmy Kids Awards. Elle a remporté le prix face au programme japonais Design Ah!, au brésilien O Diário de Mika et à l’Irlandais Puffin Rock.



Les récompenses de cette sixième édition du prix ont été remises le 10 avril lors d’une cérémonie à l’hôtel Intercontinental Carlton à Cannes à l’occasion du MIPTV. La Cabane à Histoires était la seule émission française des Kids Awards parmi les 28 programmes répartis en 7 catégories.



Ce n’était pas la première nomination pour le programme réalisé par Célia Rivière et produit par la société Dandelooo en partenariat avec Caribara Production. Il avait déjà fait partie des sélections de prix de festivals prestigieux tel que le Festival international du film d’animation d’Annecy 2017, l’Anima 2018 à Bruxelles, le Prix Jeunesse International de Munich, ou encore le Prix UNESCO.



Depuis ses débuts en novembre 2016, la Cabane à Histoires a déjà été diffusée au Portugal (RTP), au Mexique (Once Tv), au Canada (Yoopa), en Chine (Huashi), au Brésil (Globosat), en République Tchèque (Ceska tv), en Corée du Sud (CJ E&M), en Espagne (ETB), en Estonie (ERR), en Lithuanie (LTV), en Norvège (NRK), en Finlande (YLE), en Suisse (RTS), en Suède (SVT) et en Islande (RUV).





La seconde saison à peine démarrée, une troisième saison est annoncée et déjà en cours de développement. La Cabane à Histoires a fait l’objet d’une adaptation au cinéma le 31 mai 2017 et la première saison est disponible en DVD chez Arte éditions.