La Cabinet des livres de Chantilly présente Le Grand Siècle des écrivains

À partir du 26 octobre 2018, le Cabinet des livres du château de Chantilly propose une exposition intitulée « Le Grand Siècle des écrivains ». À travers la présentation d’œuvres issues des collections de la bibliothèque du musée Condé, elle se propose de revenir sur le destin complexe des auteurs du XVIIe siècle français et sur leur postérité.

© Sophie Lloyd - Page Facebook du Domaine de Chantilly





Le XVIIe siècle littéraire est le lieu de tous les paradoxes. Ce siècle est celui de la naissance progressive de la figure de l’écrivain, dont le statut social reste cependant incertain bien que progressivement reconnu. De même, la littérature, que l’on ne nomme d’ailleurs pas encore ainsi, a toujours partié liée avec le pouvoir politique. Malgré cela, le XVIIe siècle est aussi, dans l’imaginaire commun, le siècle par excellence de la littérature classique et des « grands » auteurs. La ritournelle « une Corneille, perchée sur la Racine de La Bruyère, Boileau de La Fontaine Molière », bien connue des élèves du début du XXe siècle, inscrit ainsi dans les esprits la cohorte de ces auteurs dont les textes sont devenus des monuments de la littérature française.



Paradoxe donc : les écrivains du Grand Siècle, tenant une place incertaine en leur siècle, souvent dans la dépendance des puissants, sont devenus les exemples par excellence de la figure du grand auteur.



L’exposition, en présentant une quarantaine de documents produits entre le XVIIe siècle et le XXe siècle, propose de donner quelques clefs de compréhension sur la place de ces écrivains dans la société du XVIIe siècle. Elle met aussi en évidence la manière dont le statut de quelques acteurs de la vie littéraire du temps s’est métamorphosé. Ceux-ci sont en effet progressivement devenus des classiques, peuplant les manuels de littérature jusqu’à nos jours.



De précieuses éditions du XVIIe siècle, rarement exposées, seront données à voir. Un focus sera ainsi réalisé sur le travail de l’écrivain au XVIIe siècle, entre autres à travers une exceptionnelle édition du tragique grec Eschyle annotée par Jean Racine et possédée par la bibliothèque du musée Condé.



La question du statut de l’écrivain sera également évoquée, notamment à travers la figure trouble du mémorialiste, ce qui sera l’occasion de présenter une copie manuscrite des Mémoires du duc de la Rochefoucauld datant du Grand Siècle.



Les liens des auteurs avec le pouvoir seront développés en évoquant notamment le travail de Jean Racine et de Charles Perrault auprès de Louis XIV, mais aussi celui d’écrivains oubliés comme Jean Santeuil, au service du maître de Chantilly Louis II de Bourbon Condé, et dont les ouvrages dédiés à son maître sont toujours conservés dans le cabinet des livres du château.



Enfin, les jeux entre récits et réalité ne seront pas oubliés. Si certains romans comme L’Astrée d’Honoré d’Urfé (dont l'édition présentée contient des notes en grec attribuées à Jean Racine sur le texte des Sept contre Thèbes) jouent sur l’idenfication entre le héros et l’auteur du roman, des écrivains semblent s’inspirer des mœurs du temps pour caractériser des personnages et ainsi susciter bruits et rumeurs autour de leur œuvre.





Molière - Tartuffe ou l'Imposteur, comédie - Paris, chez Jean Ribou, 1669 - V-B-081





Molière ne s’y est pas trompé avec son Tartuffe qui provoque bien des remous. L’exposition sera aussi l’occasion de revenir sur les « querelles littéraires » du temps, comme celle du Cid ou encore celle dite des « Anciens et des Modernes ». Il s’agit alors de rappeler que ces querelles ne procèdent pas uniquement des débats portant sur des questions de composition et d’écriture, mais sont aussi suscitées par la concurrence qui s’exerce entre de nombreux auteurs qui appartiennent à des partis, à des patrons, voire à des académies concurrentes. C’est donc toute une société vivante qui surgit à travers l’évocation de ces figures de notre panthéon littéraire. Les volumes choisis permettront de découvrir, sous un nouveau jour, des œuvres bien connues.



Un second volet permettra ensuite de mettre en évidence le tri effectué parmi les auteurs du XVIIe siècle : nombre d’entre eux, souvent célèbres à l’époque, ont aujourd’hui sombré dans l’oubli, tandis que certaines figures et certains textes sont progressivement érigés en classiques.



< > Eschyle - Tragédies - Parisiis : Ex officina Adriani Turnebi, 1552 - VIII-B-031 (Notes de Jean Racine) Honoré d’Urfé - L'Astrée - Paris, chez Augustin Courbé, 1647 - VIII-F-042 - Gravure liminaire du premier volume. Marie-Madeleine Pioche de la Vergne, dite Madame de La Fayette - La Princesse de Montpensier - Paris, Thomas Jolly, 1662 - VI-D-050 - Edition originale François de La Rochefoucauld - Mémoires - Ms. 937 - Copie manuscrite





Un parcours sera donc proposé, de Voltaire et son Siècle de Louis XIV, fixant durablement la hiérarchie des gloires du siècle du Roi-Soleil, jusqu’aux bien connus Lagarde et Michard ayant accompagné des générations d’élèves et d’étudiants. Ainsi, La Princesse de Montpensier dont l’exposition présente une édition originale figure au programme du baccalauréat en 2019.



De leur siècle de naissance jusqu’à l’époque contemporaine, c’est finalement un itinéraire de la métamorphose des auteurs du Grand Siècle que propose cette exposition.

Exposition du 30 octobre 2018 au 18 février 2019 au Cabinet des Livres - Domaine de Chantilly

Commissaires d’exposition : Guillaume Bazière et Hélène Jacquemard



Plus d'informations sur Le Cabinet des Livres du château de Chantilly