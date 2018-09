La chaine ABC à l'oeuvre sur une série consacrée aux super-héroïnes Marvel

Les Lady Liberators, équipe de super-héroïnes, par Arthur Adams



Pas un jour sans sa série Marvel : alors qu'on apprenait hier que Disney préparait le terrain pour son service de streaming avec des productions consacrées à Loki et la Sorcière rouge, Marvel a une autre carte dans sa manche en attendant 2019. La chaine ABC serait ainsi que le pied de guerre pour produire et diffuser une série rassemblant plusieurs héroïnes méconnues de l'univers Marvel.

Selon Deadline, cette série aux épisodes d'une heure environ sera écrite par Allan Heinberg, qui n'en est pas à son coup d'essai : scénariste et producteur de La Vie à cinq, Sex and the City ou encore Gilmore Girls, il apportera son expérience dans le domaine.

Pour le moment, aucune information n'a filtré sur les personnages mis en scène dans cette série : il n'est pas interdit de penser qu'une équipe de super-héroïnes fera son entrée, comme A-Force, les Lady Liberators ou encore les Fearless Defenders. La série permettrait à ABC de se rattraper, après avoir laissé filer Jessica Jones sur Netflix. Il lui reste toutefois Agents of S.H.I.E.L.D., qui atteint sa 6e saison, ainsi qu'Agent Carter et Inhumans, qui ont cependant fait long feu.





Cette série consacrée à des super-héroïnes fait partie des efforts de Marvel pour mettre en avant des personnages féminins, en attendant le film Captain Marvel en 2019. À ce titre, il faut noter qu'Allan Heinberg fut également le scénariste de Wonder Woman, gros succès de DC au cinéma. Et que le concurrent de Marvel a prévu un film autour d'une équipe de femmes, Birds of Prey, pour 2020...