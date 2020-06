La chaîne : le thriller d’Adrian McKinty porté au cinéma par Edgar Wright

Après un premier projet d’adaptation avorté, La chaîne d’Adrian McKinty (trad. Pierre Reignier, éditions Mazarine) aura finalement droit à sa version au cinéma. Derrière la caméra, on retrouvera le réalisateur britannique Edgar Wright, à qui l’on doit notamment Le Dernier Pub avant la fin du monde (2013), Baby Driver (2017), ou encore Last Night in Soho dont la sortie a été repoussée à avril 2021.



En 2019, un accord à sept chiffres avait déjà été conclu pour une adaptation au cinéma, dirigée par la Paramount. Alors que le projet ne s’est jamais concrétisé, voilà qu’Universal Pictures reprend le flambeau, annonce Deadline Le film sera réalisé par Edgar Wright d’après le scénario de Jane Goldman. Elle est connue pour avoir contribué à de nombreux projets de Matthew Vaughn, tels Stardust (2007), Kick-Ass (2010), X-Men : Le Commencement (2011) ou plus récemment Kingsman : Le Cercle d’or (2017) et The King’s Man : Première mission (2020). On lui doit également Miss Peregrine et les enfants particuliers, réalisé par Tim Burton en 2016.En plus d’être à la réalisation, Edgar Wright sera producteur exécutif de l’adaptation, aux côtés de Nira Park, pour Complete Fiction Production. On retrouvera aussi Eric Fellner et Tim Bevan, de Working Title Films, ainsi que Shane Salerno de The Story Factory. Aucune autre information n’a pour le moment été annoncée.