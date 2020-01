La chaine Syfy commande une série inspirée de Peter Pan

Statue de Peter Pan à Londres (photo d'illustration, Pedro Cambra, CC BY 2.0)

Retour au pays – imaginaire bien sûr –, une décennie après les dernières aventures des Enfants perdus : la chaine Syfy annonce l'entrée en production d'une série originale, The League of Pan, confiée au scénariste Brian McCauley Johnson (The Bridge, Dominion).« Devenus adultes et s'étant perdus de vue, les membres du groupe doivent retourner au Pays imaginaire pour faire face à une menace qui met en danger l'existence même de ce lieu devenu un foyer pour eux, ce qui n'est pas sans raviver de vieux conflits et révéler des secrets enfouis profondément », indique le synopsis de la série. « Cette série fantastique se penche sur ce que signifie “devenir adulte” et sur le fait que “revenir à la maison” n'est jamais aussi simple qu'on le pense. »Bill McGoldrick, directeur du réseau NBCUniversal Entertainment, garantit une « série originale » qui présentera « les personnages d'une manière encore inédite ».Ce n'est pas la première fois que la chaine Syfy s'empare de l'univers créé par J. M. Barrie, puisque la mini-série Neverland (2011), en deux épisodes, racontait la manière dont un certain Peter avait découvert le Pays imaginaire, Neverland...En France, la série avait été diffusée par M6, cette même année 2011. La nouvelle série, The League of Pan, sera donc reliée à cet univers, avec des acteurs différents, bien entendu.Aucune date de diffusion n'a été communiquée.