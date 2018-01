La Chimiste, de Stephenie Meyer, bientôt adapté en série

Si Twilight n'a finalement pas l'air de reprendre de l'aplomb au cinéma, Stephenie Meyer reviendra avec une autre œuvre par le biais d'une série. La Chimiste, roman paru en 2016 en France, deviendra ainsi une série produite par Tomorrow Studios et ITV Studios.

Comme d'habitude dans le cas de projets tirés de best-sellers ou d'ouvrages d'auteurs en vue, Stephenie Meyer coproduira cette adaptation en série de La Chimiste aux côtés de Meghan Hibbett, qui avait produit les chapitres 4 et 5 des adaptations de la série Twilight.

« Stephenie est l'un des auteurs les plus prolifiques de notre époque, et propose une représentation unique des héroïnes qui résonne avec les lecteurs et téléspectateurs du monde entier, et nous sommes impatients de travailler avec elle et Meghan pour porter The Chemist à la télévision », a souligné Marty Adelstein, de Tomorrow Studios.

La Chimiste a été publié dans 35 pays, et s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires aux États-Unis.

Elle était l’un des secrets les mieux gardés — et des plus obscurs — d’une agence américaine qui ne portait même pas de nom. Son expertise était exceptionnelle et unique. Et puis, du jour au lendemain, il faut l’éliminer au plus vite... Après quelques années de clandestinité, son ancien responsable lui propose d’effacer la cible dessinée sur son dos. Dernière mission… ou dernière trahison ? Alors que sa vie ne tient plus qu’à un fil, un homme que tout devrait éloigner d’elle va bouleverser ses certitudes. Comment survivre à une traque impitoyable quand on n’est plus seule ? Dans ce roman palpitant et original, Stephenie Meyer a imaginé une nouvelle héroïne aussi émouvante que fascinante. Avec La Chimiste, elle révèle encore une fois tout son talent qui la place parmi les auteurs les plus reconnus au monde.

