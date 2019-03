La Chine a créé un prix littéraire pour les romans publiés en ligne

Un prix pour « diffuser l'énergie socialiste »



Le prix annuel, co-organisé par l’organe de surveillance des médias du pays, soutient des travaux de littérature publiés sur Internet et jugés positifs aux yeux du gouvernement. En effet, toutes les oeuvres au concours doivent avoir un cadre réaliste et « refléter les problèmes du monde réel et diffuser l'énergie socialiste ».



Heroes of Internet : Gravitational Field est le grand gagnant de l'édition 2018. Cette fiction est un thriller retraçant l'histoire d'une startup Internet chinoise qui lutte contre un conglomérat multinational pour la domination du marché.

Un lectorat tourné davantage vers la fiction

Malgré les efforts du gouvernement pour orienter les goûts du public, il semble que beaucoup ne soient pas influencés. L’un des romans les plus populaires en ligne de l’année 2018 en Chine est un roman comique et sombre intitulé Dawang Raoming.



L'oeuvre raconte l'histoire d'un garçon ayant le pouvoir magique d'atténuer l’humeur de son entourage par le simple don de la parole. La viralité de cette création a suscité une discussion animée sur le site de publication populaire Qidian.com, attirant plus d'un million de lecteurs vers son fil de commentaires officiel. Un nombre record pour la plateforme.



Allant à l'encontre du type de travail que cautionnent les autorités chinoises, le titre a tout de même réussi à échapper aux censeurs. Certains écrivains en herbe sur Internet n'ont pas eu cette chance.



C'est le cas d'un auteur anonyme interviewé par le South China Morning Post, qui avait vu le numéro 64 de son récit se faire supprimer. Son ouvrage allait à l'encontre des valeurs du gouvernement actuel et la date de publication de son numéro, le 4 juin, aurait pu être pris comme un acte révolutionnaire. Le 4 juin 1989 est connu mondialement pour sa manifestation étudiante sur la place Tiananmen. C'est ce jour-là qu'un étudiant s'est mis en travers de la route d'un char de guerre.

La publication en ligne : un marché florissant

La publication en ligne est une industrie prospère au pays comptant aujourd'hui plus d'un milliard d'habitants. En effet, au moins la moitié des utilisateurs d'Internet du territoire chinois consomment de la documentation Web, selon un rapport publié par l'agence nationale China Internet Network Information Centre (CNNIC).Le but des auteurs du net est ainsi de rassembler un lectorat important, se faire connaître du grand public, et vendre par la suite des droits d'adaptation de leurs œuvres.Les plus grands succès au box-office et à la télévision du pays sont d'ailleurs inspirés ou adaptés de romans publiés en ligne. Par exemple, Wu Kong – tiré d'un roman Internet consacré à un singe légendaire – a dépassé Moi, Moche et Méchant 3 et Transformers : le dernier chevalier au box-office chinois en 2017.Au même titre, le roman en ligne Ever Night a été acheté par Tencent et transformé en série et en jeu pour smartphone l'année dernière.Tang Jia San Shao est l'un des romanciers en ligne le mieux rémunéré en Chine. Il a commencé sa carrière en écrivant des histoires fantasmées autour des arts martiaux. Cependant, l'oeuvre qui a conquis le grand public chinois est une romance contemporaine mettant en scène un jeune couple (hétérosexuel) d'entrepreneurs.via Abacus News