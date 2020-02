La comédie musicale Matilda, d'après Roald Dahl, adaptée à l'écran

Matilda, par l'illustrateur Quentin Blake

Publié en 1988 chez Puffin, signé par Roald Dahl et Quentin Blake aux illustrations, Matilda fait aujourd'hui partie des classiques de la littérature jeunesse. Traduit en France en 1994 par Henri Robillot chez Gallimard, le titre présente le personnage de Matilda Verdebois, une petite fille dotée de capacités intellectuelles bien supérieures à la normale, confrontée à ses parents et autres adultes, tout aussi méprisables les uns que les autres...L'ouvrage a été adapté en 2010 en comédie musicale par Dennis Kelly, avec des chansons composées par Tim Minchin, sur des chorégraphies de Peter Darling et une mise en scène de Matthew Warchus. C'est cette version qui servira de base pour le futur film produit par Sony et Netflix, dont la date de diffusion n'est pas encore dévoilée.La comédie musicale a connu un franc succès au Royaume-Uni, avant de partir pour une tournée mondiale, preuve s'il en est que le personnage est connu et déplace les foules. La diffusion dans les cinémas sera toutefois réservée au territoire britannique, quand le reste du monde pourra découvrir l'adaptation à domicile, sur la plateforme Netflix.Matilda a déjà fait l'objet d'une adaptation sur les écrans, au cinéma, devant la caméra de Danny DeVito.Ce nouveau film devrait être réalisé par Matthew Warchus, metteur en scène de la comédie musicale, et le scénario écrit par Dennis Kelly, lui aussi partie prenante de l'adaptation sur scène. Pour le moment, la distribution des rôles n'a pas été dévoilée par Sony et Netflix. Fin 2018, le géant du streaming avait annoncé la mise en œuvre d'une quinzaine d'adaptations des titres de Roald Dahl, dont Matilda, en séries animées En septembre 2018, Quentin Blake, qui avait collaboré avec Roald Dahl pour Matilda, a proposé une dizaine d'illustrations montrant l'héroïne âgée de 30 ans et devenue bibliothécaire via The Hollywood Reporter