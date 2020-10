La conclusion de The Spanish Princess, d'après Philippa Gregory

Suite et fin, donc, pour The Spanish Princess qui poursuit l’histoire de la Reine Catherine et de Henri VIII : tous deux règnent sur la cour la plus glamour d’Europe et sont aimés de leur people. Ensemble, ils créent une Angleterre fière, confiante et suffisamment forte pour résister aux menaces extérieures. Mais le combat de Catherine pour enfanter un héritier met en péril son mariage et sa position à la cour. De plus, elle est hantée par ses choix passés. Même après avoir fait ses preuves comme politicienne, diplomate, figure nationale et même commandante militaire, Catherine doit se battre pour sauver son amour pour le Roi, afin de préserver la paix et la prospérité de leur règne.La mini-série The Spanish Princess s'appuie sur les romans The Constant Princess et The King's Curse de Philippa Gregory, dont certains livres sont publiés en France aux éditions Milady, dans des traductions de Mathias Lefort et Alain Sainte-Marie.Charlotte Hope (The English Game, Game of Thrones) et Ruairi O’Connor (Delicious, Teen Spirit) reprennent les rôles de Catherine d’Aragon et Henri VIII, le couple royal. Stephanie Levi-John (Diversion, Striking Out) revient également sous les traits de Lina de Cardonnes, la fidèle confidente de Catherine, ainsi que Georgie Henley dans le rôle de la sœur cadette de Henri et Reine d’Écosse, Marguerite Tudor, et Laura Carmichael (Downton Abbey) dans celui de Margaret Pole.Emma Frost (les mini-séries The White Queen et The White Princess, ainsi que The Man in High Castle) et Matthew Graham (Life on Mars, Electric Dreams, Dr. Who) reprennent leurs postes de showrunners et producteurs exécutifs. Ces derniers épisodes seront réalisés par trois femmes, Chanya Button (Vita & Virginia) dirigera le premier bloc, puis Lisa Clarke (Sanditon) et Rebecca Gatward (Dublin Murders).