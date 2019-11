La Daronne, seul roman français des 100 meilleurs livres 2019 du New York Times

Patience Portefeux, 53 ans, deux enfants, un chien, un fiancé flic et une vieille mère placée dans un EHPAD à 3 000 euros par mois. Patience peine à boucler ses fins de mois. Patience trime. Depuis 25 ans, Patience est traductrice de l'arabe pour le ministère de la Justice. Des milliers d'heures à transcrire des écoutes téléphoniques entre petits dealers et grands bandits. Puis Patience franchit la ligne jaune : elle détourne une montagne de cannabis issue d’un Go Fast. Sans culpabilité ni effroi. Une petite entorse morale vécue avec un joyeux détachement.

Patience commence un savant trafic pour revendre la drogue. Et Patience devient la Daronne.

Rien que cela : sur les 100 livres de l’année 2019, avec des titres d’envergure tout de même, l’unique ouvrage français est celui d’Hannelore Cayre, publié aux éditions Métailié, puis en poche chez Points. Le roman a été traduit du français par Stephanie Smee, sous le titre The Godmother — La parraine, pourrait-on dire, ce qui colle d’autant mieux à l’histoire. Impitoyable autant qu’incorrecte , avions-nous dit, Patience Portefeux compte parmi ces figures littéraires qu’on rencontre à quelques rares occasions. Et son autrice, Hannelore Cayre, ne l’est pas moins — exceptionnelle.Difficile de résister d'ailleurs au plaisir de partager la voix de l'autrice, qui a lu elle-même l'ouvrage pour la conception de l'audiolivre :On pourra retrouver ici la liste des 100 titres 2019, retenus par le New York Times.