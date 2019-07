La Dernière Étape, d'Alfred Azkabade, Prix Littéraire des Campings 2019

Stupeur sur le Tour de France. À la veille du départ, Benjamin Callaère, patron de la grande boucle, est salement assassiné dans son bureau. Qui l'a tué et pourquoi ? C'est ce que va tenter de comprendre Hugo Taquelin, jeune journaliste au Progrès, obligé de suivre la caravane pour suivre l'enquête. Perdu dans un milieu qu'il ne comprend pas, il va peu à peu se fondre dans un univers où se côtoient sprints massifs, hôtesses désirables et luttes de pouvoirs. Épaulé par un collègue alcoolique et un père longtemps absent, il va surtout découvrir la face cachée du Tour, son organisation tentaculaire, ses secrets inavouables, ses légendes lumineuses. Et c'est en acceptant de se perdre dans la réalité singulière de cette course d'un autre temps qu'étape après étape, il finira par approcher la vérité.

La Dernière Étape de Alfred Azkabade a été primé « pour sa qualité d'écriture, rythmée et prenante, et pour l'originalité du récit, entre polar et enquête journalistique, qui emmène son héros principal, un jeune journaliste au Progrès, sur les traces d'un meurtrier sur les routes du Tour de France. Une atmosphère et un suspens dignes des plus grands moments de la Grande Boucle », souligne le jury du Prix Littéraire des Campings 2019.« Je suis à la fois ravi et honoré d'être le premier lauréat du Prix Littéraire des Campings — Homair Vacances. Cette récompense me ramène à des souvenirs chers, ceux de mon enfance où je passais mes vacances d'été au camping. C'est dans ce cadre estival et populaire que j'ai découvert, suivi puis me suis passionné pour le Tour de France. Le camping et le Tour de France sont pour moi, et dans le cœur de beaucoup de Français, deux véritables institutions qui symbolisent les vacances d'été », a expliqué l'auteur, Alfred Azkabade.Le Prix Littéraire des Campings a été créé par Homair Vacances, une marque du groupe European Camping. Il est doté à hauteur de 2000 €.Alfred Azkabade - La Dernière Étape - Hugo Sport - 9782755650976 - 7,60 €