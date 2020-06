La Dictatrice de Diane Ducret : une série en préparation 

LADY SCARFACE: Diane Ducret et les femmes de gangsters

Depuis des années, on entend grogner la révolte sur le Vieux Continent. Un sentiment de rejet généralisé, l’impression pour beaucoup d’avoir été débarqués du progrès. Quand soudain, un violent orage éclate. Une femme se lève parmi la foule.

Munich, novembre 2023, une manifestation populaire. Aurore Henri se saisit d’un pavé et le lance au visage d’un chef d’État. Derrière son regard bleu magnétique, une volonté d’acier, un espoir fou, guérir les hommes de leurs tendances destructrices, bâtir une société nouvelle où règnent la paix et l’harmonie.

Diane Ducret nous livre une vision infiniment romanesque d’un Occident qui sombre dans le chaos et trouve son nouveau guide en une femme aux motivations aussi secrètes que son ambition est démesurée.

« Après avoir suscité l’intérêt de nombreux producteurs et des enchères d’un niveau exceptionnel en plein confinement, le roman de Diane Ducret […] deviendra une série internationale », annonce Anna Pavlowitch à la tête des éditions Flammarion.C’est finalement la major américaine Fox Extended Network (FX) qui se chargera d’adapter le roman de l’autrice franco-belge. L’accord a été négocié par les agents de Diane Ducret l’agence artistique CAA basée à Los Angeles (Joe Cohen), UBBA (Rosalie Cimino) ainsi que par le service de développement international des Éditions Flammarion, cessionnaires des droits (Delphine de la Panneterie et Laure Saget) (via Sud Ouest ).Diane Ducret elle-même et Stacey Sher connue pour avoir produit de nombreux films de Quentin Tarantino comme Pulp Fiction, Django unchained ou plus récemment Les huit salopards seront elles aussi présentes au rang des productrices de cette série.Aucune autre information n’a pour le moment été délivrée.Pour rappel, La Dictatrice se déroule en 2023 et raconte l’ascension d’Aurore Henri, première femme dictatrice de l’Histoire.Le résumé de la maison d’édition :