La Disparition de Josef Mengele d'Olivier Guez bientôt au cinéma

Adapté avec les conseils d'Olivier Guez lui-même par le cinéaste russe Kirill Serebrennikov, le livre La Disparition de Josef Mengele projettera bientôt au cinéma l'ombre inquiétante de Josef Mengele, tortionnaire de la barbarie nazie, sur les écrans de cinéma.



Le résumé de l'éditeur pour La Disparition de Josef Mengele :



1949 : Josef Mengele débarque à Buenos Aires. Caché sous divers pseudonymes, l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz croit pouvoir s'inventer une nouvelle vie. L'Argentine de Perón est bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend et il doit s'enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance ne connaîtra plus de répit... jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage en 1979. Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du filet trente années durant ?



« Kirill Serebrennikov est l’un des plus grands cinéastes russes contemporains, et nous sommes très fiers de l’accompagner sur ce projet. Il a été passionné par le roman, et en a livré une interprétation singulière et ambitieuse. Raconter l’histoire de Mengele depuis son point de vue est un pari difficile, mais Kirill a réussi à trouver le bon angle. Il a écrit la fuite métaphysique d’un homme rongé par la culpabilité, une histoire cachée de l’Europe, qui trouve des échos fascinants avec notre contemporain », indique Charles Gillibert, producteur pour CG Cinéma.