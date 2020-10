La dystopie à succès Uglies va être adaptée par Netflix

Tally aura bientôt 16 ans. Comme toutes les filles de son âge, elle s’apprête à subir l’Opération et à intégrer la caste des Pretties. Dans ce futur paradis, Tally n’aura plus qu’une préoccupation, s’amuser... Mais la veille de son anniversaire, Tally découvre le monde des rebelles. Là-bas, elle apprend que la beauté parfaite et le bonheur absolu cachent plus qu’un secret d’État : une manipulation.

Que va-t-elle choisir ? Devenir rebelle et rester laide à vie, ou succomber à la perfection ?

Selon Deadline , Joey King serait une fan de la série et aurait elle même encouragée des responsables chez Netflix à lire le roman afin d'adapter l’œuvre. Suite au succès de la comédie romantique The Kissing Booth sur la plateforme la jeune actrice jouit d’une aura considérable, et le géant du streaming compte bien lui donner le rôle principal pour cette future adaptation.Uglies est le premier tome d’une série de quatre romans — Pretties, Specials, Extras et Secrets — de Scott Westerfeld publiés en France dans une traduction Guillaume Fournier pour Pocket Jeunesse.Le résumé proposé par l’éditeur pour Uglies :Le scénario sera écrit par Krista Vernoff qui a notamment travaillé sur la série Charmed et Grey’s Anatomy. John et Jordan Davis produiront l’émission pour Davis Entertainment Company avec Robyn Mesinger pour Anonymous Content, Dan Spilo pour Industry Entertainment et Mary Viola pour la société Wonderland. Joey King sera également productrice exécutive de la future série.