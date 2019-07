La fantaisie et le réalisme du Nobel de littérature Mo Yan prisés au Pérou

Johannes Kolfhaus — CC BY-SA 3.0



L'écrivain chinois est présent à Lima pour participer au Salon du livre international 2019, qui s'y déroule du 30 au 31 juillet. Le vice-président de la PUCP, Aldo Panfichi, a profité de cette occasion pour lui remettre un doctorat honorifique, faisant de lui un membre de la communauté académique péruvienne.Panfichi a déclaré à Xinhua : « Pour nous, les Latino-Américains (...) Mo Yan est un auteur qui nous semble familier par bien des aspects, essentiellement par sa façon de recourir à l'imagination, à la fantaisie et au réalisme. »Mo Yan est notamment l'auteur du titre Le Clan du sorgho rouge paru aux Éditions du Seuil en 2014 (trad. Sylvie Gentil), la version intégrale de son premier succès Le Clan du Sorgho paru aux Editions Actes Sud en 1990.Il est un fervent admirateur des écrivains latino-américains, tels Mario Vargas Llosa et Gabriel Garcia Marquez. Il a déclaré avoir été influencé par la littérature d'Amérique latine. Il explique : « Lire les œuvres littéraires d'autres cultures constitue un des meilleurs moyens pour nous d'échanger et de communiquer. »