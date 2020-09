La Fête du livre de Saint-Étienne reportée au printemps 2021

Outre les premières mesures déjà présentées et qui seront mises en place à compter de demain samedi 26 septembre, après parution des arrêtés de la préfecture de la Loire, il a été décidé de reporter l’édition 2020 de la fête du livre au printemps 2021, si bien entendu les conditions sanitaires le permettent et sous une forme qu’il reste à déterminer.Il a été d’ores et déjà acté dans les mesures d’accompagnement et de soutien à apporter, d’exonérer les libraires pour cette prochaine édition, de leur redevance.Autre information : la confirmation du maintien de l’activité dans les salles de spectacles et les cinémas comme annoncé par le ministre de la Santé en respectant toujours les règles sanitaires en vigueur (un siège sur deux, port du masque obligatoire).À titre d’exemple, Festi'mômes, la programmation de spectacles pour jeune public, un dimanche par mois salle Jeanne d’Arc, avec une première représentation dimanche 27 septembre est maintenue (jauge réduite).