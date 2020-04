La fiction à la télévision française se porte plutôt bien

Pexels CC 0



Sur 2019, donc, les séries ont représenté 82 % de la consommation, et sur les 100 meilleures audiences réalisées, 85 sont des fictions. Les chaînes nationales gratuites — TF1, France 2, France 3, France 5, M6, Arte, C8, W9, TMC, TFX, NRJ12, France 4, CStar, Gulli, TF1 séries films, 6ter, RMC Story, RMC Découverte et Chérie 25 — ont ainsi diffusé 36.164 heures de fiction, soit 2,1 % de mieux selon Médiamétrie.Les programmes européens sont à leur plus haut niveau, quand la fiction américaine continue de reculer de 6,3 % (soit 237 soirées).2019 aura marqué l’arrivée de 55 nouvelles séries, soit 32 étrangères et 23 françaises. Or, sur cet ensemble, si 15 sont des créations originales, 8 découlent d’adaptations, que nous vous annonçons ici Ainsi, sur France 2, les Petits Meurtres d’Agatha Christie collectent 24,6 % le vendredi. Série de téléfilms policiers français créée par Anne Giafferi et Murielle Magellan, elle s’inspire des livres de la romancière britannique.Ajoutons qu’en Italie, la meilleure audience de la fiction est enregistrée pour la quatrième année consécutive par un épisode inédit de la série Commissaire Montalbano, diffusée sur Rai 1 (11,6 millions). Le personnage de Camilleri a d'ailleurs fait un grand saut, pour passer sur grand écran dernièrement L’étude complète est à retrouver ici