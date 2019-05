La fin de Game of Thrones : George Martin met tout le monde d'accord

“La séparation, une douce douleur”









« Je leur avais demandé s’ils savaient qui était la mère de Jon Snow. Heureusement, ils savaient. » C’est ainsi que tout a débuté ou presque. Imaginer alors le succès que la série a connu était difficile : les Emmy Awards, la popularité — qui va de pair avec le piratage — des acteurs inconnus, changés en célébrité…« J’imaginais encore moins que je serai en quelque sorte une célébrité moi aussi. Et pour être honnête, je ne sais toujours pas comment cela a pu se produire », poursuit Martin . « Une chevauchée sauvage, c’est le moins que l’on puisse dire. »Alors voilà, tout est fini, et vient le temps des souvenirs : « La séparation est une douce douleur, a écrit le Barde. Dans les prochaines semaines et mois, je pourrais publier quelques-uns de mes moments préférés de ce tournage », explique l’auteur. Révélations en perspective, mais aussi, oui, nostalgie.Or, toute fin est avant tout un commencement. Si David et Dan se tournent vers de nouveaux projets, comme Star Wars, lui, le romancier, reste focalisé sur son univers. « Je suis impliqué dans plusieurs projets de longs métrages, certains basés sur mes propres histoires et livres, certains sur des œuvres venant d’autres créateurs. »Et puis, il y aura des courts, des adaptations de contes qu’il a à l’esprit, et bien d’autres encore.« Puis, j’écris. Winter is coming, je vous l’ai dit, il y a longtemps… et il en est ainsi. The winds of Winter est très en retard, je sais, je sais, mais ce sera fait. Je ne dirai pas quand », probablement la seule assurance à laquelle les lecteurs peuvent s’accrocher.Mais comment tout cela finira ? Sur le même final que celui de la série ? « Eh bien… oui. Et non. Et oui. Et non. Et oui. Et non. Et oui. »Du livre à l’audiovisuel, enchaîne Martin, les médias diffèrent profondément. « Ils ont eu six heures pour cette dernière saison. Je m’attends à ce que mes deux derniers livres remplissent 3000 pages de manuscrits avant d’être achevés. Et d’autres encore, des chapitres et scènes, sont nécessaires, que j’ajouterai. »Bien sûr, il y a ces personnages, qui n’ont jamais eu de vie à l’écran, et d’autres qui sont morts dans la série, mais vivent toujours (en tout cas pour l’instant), dans les livres. « Livre ou série, quelle sera la “vraie fin ? C’est une question idiote. »