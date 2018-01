La FNAC dévoile les 6 finalistes du Prix BD FNAC 2018

La Fnac annonce aujourd’hui les noms des six albums finalistes, en lice pour la sixième édition du Prix BD Fnac, qui sera décerné le 17 janvier prochain.

Après deux semaines de vote du public sur le site dédié du prix, six titres se sont démarqués parmi les 20 bandes dessinées en compétition, présélectionnées par les libraires Fnac :





Betty Boob. Véro Cazot & Julie Rocheleau – Casterman

Edelweiss. Cédric Mayen & Lucy Mazel – Vents d’Ouest

L’Aimant. Lucas Harari – Sarbacane

Les reflets changeants. Aude Mermilliod – Le Lombard

Shi. Tome 1. Au commencement était la colère…, Zidrou / José Homs – Dargaud

Une sœur. Bastien Vivès - Casterman





Le lauréat bénéficiera de la mise en avant de son ouvrage dans l’ensemble des magasins Fnac et sur Fnac.com, et rencontrera son public lors de plusieurs séances de dédicaces organisées en magasin en janvier.





L’ensemble du réseau des magasins Fnac et le site de l'enseigne se mettront aux couleurs de la bande dessinée du 18 janvier au 11 février 2018 : les bandes dessinées ayant concouru pour le prix seront mises à l’honneur et présentées au public à cette occasion.



Créé en 2012 sur le modèle du Prix du Roman Fnac, le Prix BD Fnac offre au public la possibilité de découvrir la bande dessinée dans toute sa diversité.



Ce Prix permet à la Fnac d’affirmer son rôle de prescripteur et de défricheur sur ce marché. L’enseigne organise en parallèle tout au long de l’année de nombreuses rencontres, dédicaces et ateliers avec les maîtres du genre, partout en France au sein de ses magasins.

Rappelons enfin qu'en janvier 2017, la bande dessinée L’Été Diabolik de Thierry Smolderen et Alexandre Clérisse (Dargaud) a remporté la 5e édition du prix.