La Fnac organise la deuxième édition de son salon dédié à la BD

Durant trois jours, de nombreux auteurs viendront à la rencontre du public pour échanger autour de la sortie de leurs ouvrages. Entre dédicaces et animations, le public pourra découvrir l’univers de la bande dessinée dans une ambiance conviviale et familiale. Un photocall sera à disposition des visiteurs qui pourront ainsi se photographier avec des bulles reprenant les expressions cultes des bandes dessinées.Parmi les auteurs annoncés, Philippe Amador, pour Spinoza (Dunod), Chadia Chaibi-Loueslati, pour Nos vacances au Bled (Marabulles), Xavier Coste, pour A comme Eiffel (Casterman), Jean-Yves Le Naour, pour Les compagnons de la libération (Grand Angle) ou encore Justine Cunha, pour Dans les yeux de Lya (Dupuis), et Loustal pour Bijou (Casterman).L'événement est gratuit, et se déroule du mercredi 25 au vendredi 27 septembre de 12h30 à 14h00.Quelques jours avant ces réjouissances à la Fnac La Défense se déroulera le Salon Fnac Livres , un autre événement mis en place par l'enseigne. Le tout sera aussi gratuit, du 20 au 22 septembre, et se déroulera à la Halle des Blancs Manteaux, à Paris.Une centaine d’auteurs de littérature, sciences humaines ou encore jeunesse seront présents, mais aussi des scénaristes et dessinateurs de BD...