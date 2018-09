La Foire de Francfort accueille le livre audio dans son programme

#FBM18 Après plusieurs années de développement renforcé par les nouvelles technologies, et un engouement perceptible au sein de plusieurs marchés à l'international, le livre méritait bien une attention renouvelée de la part de la Foire du Livre de Francfort. L'événement professionnel consacre une demi-journée au format, avec des conférences et présentations à la clé.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Un nouveau rendez-vous professionnel d'une demi-journée pour le livre audio, c'est ce qu'annonce la Foire du Livre de Francfort au sein de son programme. Modèles économiques, streaming et vente par lots, états des marchés internationaux, la conférence organisée le mercredi 10 octobre prochain de 9h30 à 13h permettra de se remettre à niveau sur l'économie du format.

Des focus seront proposés sur les marchés arabe, américain et asiatique, sans doute les plus porteurs pour le livre audio, avec ceux du Royaume-Uni et de l'Allemagne.

Bien entendu, une partie de la matinée sera consacrée à un peu de prospective, avec un coup d'œil sur les technologies et usages à venir dans le domaine.



Parmi les intervenants, la Foire de Francfort annonce :

Michele Cobb, Audio Publishers Association (APA), États-Unis

Amanda D’Acierno, président et éditrice, Penguin Random House Audio, États-Unis

John Ruhrmann, directeur des relations commerciales, Bookwire, Allemagne

Tatjana Plyuta, AST, Russie

Ben Yue, chargé des programmes, CITIC Academy

Tarek El Bolbol, cofondateur et PDG, Booklava

Niclas Sandin, PDG, BookBeat