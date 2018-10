La Foire de Francfort veut devenir un lieu d'échange de licences

#FBM18 - Connue pour abriter une des plus grandes plateformes de vente et d'achat de droits pour la traduction et la publication de livres, la Foire du Livre de Francfort, qui se déroule du 10 au 14 octobre prochains, souhaite affirmer sa place sur le marché des licences. Dans un marché culturel mondialisé, le livre n'échappe pas au phénomène des licences, et la Foire veut tirer son épingle du jeu.

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Si elles s'avèrent parfois difficiles à créer, les licences, pour un éditeur ou tout autre producteur de contenus, sont très attrayantes : un personnage et son univers peuvent être déclinés pratiquement à l'infini, en toutes sortes de formats et d'objets. Jouets, films, jeux vidéo, séries, produits dérivés... Les possibilités sont nombreuses, et le succès de la culture de masse et de la pop culture fournissent moult exemples d'empires de la licence, de Star Wars aux super-héros en passant par Paddington.

La Foire du Livre de Francfort, qui se présente désormais comme « une plateforme mondiale pour l'économie des contenus », annonce un nouveau partenariat pour se tailler la part du lion au sein d'un marché en explosion, qui concerne une bonne partie de la planète.

La Frankfurter Buchmesse travaillera ainsi main dans la main avec la Licensing Industry Merchandisers' Association (LIMA), association qui regroupe les acteurs du marché des licences, des vendeurs aux avocats en passant par les agents ou les fabricants. Ensemble, les deux organisations travailleront sur l'organisation d'événements pour les professionnels et sur la constitution de programmes pour ces derniers.



« Les droits et les licences ont toujours été au cœur de la Foire du Livre et, avec un marché mondial des licences estimé à 272 milliards $ par an, nous souhaitons évidemment explorer toutes les opportunités qui nous rapprochent des industries du divertissement au sens large », indique Juergen Boos, le directeur de la Foire du Livre de Francfort.

La collaboration, outre des moments forts pendant la Foire de Francfort, se concrétisera aussi sur des territoires en pleine croissance, comme l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. Deux rendez-vous sont ainsi prévus, le premier à Singapour en novembre 2018, pour StoryDrive Asia, et le second au Moyen-Orient, au printemps 2019.