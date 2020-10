La Foire du livre de Brive annule son édition 2020

La Foire du livre de Brive se réinvente et propose à l’année de grands rendez-vous autour de la rentrée littéraire au Théâtre et dans différents lieux, aux dates habituelles les 6, 7, 8 novembre, suivis de 5 week-ends thématiques organisés jusqu’en juillet 2021. #foirelivrebrive pic.twitter.com/KZaTfS1qLM — Foire du livre de Brive (@FoirelivreBrive) September 9, 2020

mise à jour :

Les enjeux sanitaires, début septembre, semblaient encore surmontables , et les organisateurs assuraient que la manifestation se tiendrait, même modifiée.Mais les conditions que l’on connait, ayant déjà conduit à l’annulation de nombreuses manifestations, frappent également la Gaillarde Brive. L'événement est reporté à 2021. Les organisateurs devraient apporter quelques précisions, nous mettrons à jour l'article en conséquence.À quelques semaines de son inauguration et suite au passage du département de la Corrèze en zone d’alerte, la Ville de Brive décide de reporter la 39e édition de la Foire du livre aux 5, 6 et 7 novembre 2021.« C’est une décision prise dans un total esprit de responsabilité et de lucidité. Nous avions espéré pouvoir tenir la Foire du livre les 5, 6 et 7 novembre 2020 jusqu’à ces derniers jours. Les protocoles sanitaires liés à la pandémie de Covid-19 et le classement, vendredi, de la Corrèze en zone d’alerte, ne nous permettent plus d’envisager sereinement l’organisation de cette édition, ni dans sa forme habituelle, ni sous une autre forme sur laquelle les équipes travaillaient depuis la fin du mois d’août.Malgré nos tentatives pour adapter la Foire du livre de Brive, nous considérons aujourd’hui que les incertitudes, trop nombreuses, nous empêchent de produire un événement à la hauteur de nos ambitions et de l’attente du public, des auteurs, des maisons d’édition et de nos partenaires. Enfin, la Ville engage une réflexion pour que les secteurs particulièrement impactés par ce report puissent être soutenus dans le cadre de notre plan d’urgence économique-Covid-19 » annonce Frédéric Soulier, maire de Brive.Ce dernier tient à remercier l’équipe du commissariat de la Foire du livre pour son implication et son professionnalisme.La Ville de Brive remercie l’ensemble de ses partenaires publics et privés, les libraires, les auteurs et les éditeurs qui lui ont renouvelé ces dernières semaines leurs soutiens dans la préparation de l’événement. À tous, elle donne rendez-vous les 5, 6 et 7 novembre 2021 pour la 39e édition de la Foire du livre de Brive qui sera présidée par Didier Decoin, président de l’Académie Goncourt.