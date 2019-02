La foire du livre de Bruxelles accueillera la littérature marocaine en 2020

ActuaLitté, CC BY SA 2.0

La rencontre d’Amélie Nothomb et du Japonais Keiichiro Hirano a fait salle comble, permettant de découvrir l’autrice fétiche de la Foire sous un angle inédit. Boualem Sansal, l’autre invité d’honneur, a rencontré un grand succès en signatures et a participé à des débats passionnés.Quatre auteurs américains étaient présents à la Foire cette année, du Pulitzer Michael Chabon, l’un des deux invités d’honneur, dont la rencontre avec l’anglais Tim Willocks a passionné les amateurs de littérature anglo-saxonne, aux autrices Jean Hegland, Leni Zumas et Christina Dalcher. Cette dernière, qui lançait sa dystopie féministe Vox en exclusivité à la Foire, a été ravie des échanges qu’elle a pu avoir avec le public.La Place de l’Europe, espace de rencontres et de débats mis en place en 2016, a connu une grande réussite pour ce cinquantième anniversaire grâce à programmation orchestrée en partenariat avec la Commission européenne et les centres culturels de l’association EUNIC.Des salles combles pour le journaliste Jean Quatremer, Raphaël Glucksmann, qui a passionné les auditeurs curieux d’en savoir plus sur ses propositions citoyennes, Drago Jancar, Andreï Kourkov, Giorgy Dragoman, Victor del Arbol ou encore Andrea Marcolongo. Leur librairie n’a pas désempli pendant les quatre jours de salon.Pour 2020, c’est le Maroc qui sera mis à l’honneur. Les liens historiques qui unissent les deux pays sont parfois encore ignorés : l’invitation de la littérature marocaine sera aussi une occasion de les rappeler. Il existe une histoire commune entre des villes historiques belges florissantes (notamment Anvers et Bruges) et des villes marocaines.Rendez-vous du 5 au 8 mars 2020, un petit changement de date par ailleurs.