La Foire du Livre de Francfort invite Netflix, pour plus d'adaptations

Le CEO Talk, qui, comme son nom l'indique, convie un ou une PDG pour une discussion à bâtons rompus, fera une exception à la règle en conviant Kelly Luegenbiehl, vice-présidente des contenus originaux internationaux pour la plateforme de streaming Netflix. Le diffuseur est devenu producteur de nombreuses séries, notamment des adaptations comme The Witcher, par exemple, une série tirée des livres d'Andrzej Sapkowski.En une heure, Kelly Luegenbiehl sera interrogée sur une variété de sujets, allant des adaptations de livres en séries et autres films aux cessions de droits d'adaptation littéraires pour ses propres créations originales. En somme, ce sont les relations entre le géant du streaming et l'industrie de l'édition qui seront explorées, d'une manière générale.Venue de la télévision et plus spécifiquement du groupe ABC, Luegenbiehl pourra aussi apporter un regard précieux sur les évolutions du marché audiovisuel et la puissance nouvellement acquise d’acteurs nés d'internet ou devenus incontournables grâce au réseau, à la manière de Netflix.Chez Netflix, la vice-présidente est plus particulièrement chargée de superviser le développement de toutes les séries originales Netflix, à l'exception de celles destinées uniquement aux États-Unis.