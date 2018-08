La Foire du Livre de Francfort lance une campagne pour les droits de l'homme

Double anniversaire à venir, en octobre prochain : la Foire du Livre de Francfort fêtera sa 70e édition, et la Déclaration universelle des droits de l'homme les 70 ans de sa signature, en 1948. À cette occasion, la Foire du Livre de Francfort lance une campagne pour défendre les droits de l'homme, « On the Same Page », pour améliorer leur respect dans le monde entier.

La Foire du Livre de Francfort et l'association des éditeurs et des libraires allemands, le Börsenverein des Deutschen Buchhandels, qui l'organise, annoncent une grande campagne axée sur les droits de l'homme, en partenariat avec les Nations Unies, Amnesty International, les chaines de télévision Arte et ZDF, ainsi que le journal Der Spiegel. Document le plus traduit du monde, la Déclaration des droits de l'homme commence par le célèbre article :

« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. »

Or, note la Foire du Livre de Francfort, « dans de nombreux pays, les droits de l'homme sont bafoués, et les citoyens qui réclament leur respect sont fréquemment menacés, dans leur liberté et leur intégrité ». La campagne « On the Same Page » cherchera à sensibiliser lecteurs et éditeurs, ainsi que toute l'industrie du livre en général, à apporter son soutien à la défense des droits de l'homme.

« Alors que les valeurs fondamentales de la Déclaration universelle sont contestées dans de nombreuses régions du monde, il est impératif que nous nous levions tous et que nous réaffirmions notre attachement à ces valeurs essentielles pour que nos sociétés restent libres, justes et stables. Tout le monde peut faire la différence en défendant les droits des autres, et cette initiative de la Foire du Livre de Francfort et du Börsenverein des Deutschen Buchhandels est un effort bienvenu pour mobiliser les libraires et les éditeurs du monde entier afin que nous tenions tous le même discours », explique Zeid Ra’ad Al Hussein, Haut-Commissaire des Nations Unies en charge des droits de l'homme.

Juergen Boos, le directeur de la Foire, a insisté sur le fait que cette dernière « ne fonctionnait que grâce aux principes de base de la liberté et du respect de l'autre, des valeurs que nous considérons comme non négociables ». « La seule responsabilité historique du comportement de notre institution et des autres membres de l'industrie du livre allemande entre 1933 à 1945 l'exige. L'une de nos responsabilités les plus importantes est la diffusion de la liberté d'expression », affirme encore Alexander Skipis, directeur du Börsenverein des Deutschen Buchhandels.



Lors de son édition 2017, la Foire avait subi plusieurs incidents autour de la présence d'éditeurs et d'auteurs d'extrême droite entre ses murs. La Foire avait mis en avant la liberté d'expression pour justifier l'exposition offerte à ces ouvrages et leurs idées.





Sous le hashtag #OnTheSamePage, chacun est évidemment invité à réagir sur les réseaux sociaux. Pour les libraires et éditeurs, la Foire du Livre invite à organiser des événements, lectures ou débats autour du sujet, ou encore à proposer des vitrines sur ce thème. La campagne de promotion officielle commencera en septembre 2018.

Enfin, le programme de la Foire du Livre elle-même accordera une large place aux droits de l'homme, avec la présence d'auteurs comme Paul Beatty, Dmitry Glukhovsky, Cixin Liu, Meg Wolitzer, Deniz Yücel ou encore Juli Zeh pour en parler.