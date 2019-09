La Foire du Livre de Francfort présente les sélections des Film Awards 2019

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Meilleur livre illustré sur un film

Meilleure adaptation littéraire internationale

Meilleure adaptation jeunesse ou young adult internationale

Andrej Tarkovskij Leben und Werk (Andrei Tarkovsky: Life and Work), Schirmer/MoselOnce Upon a Time in the West: Shooting a Masterpiece, R|A|PThe Big Illusion or How to Build a Movie Miracle, Slovart PublishingCette catégorie est dotée par la Foire du Livre de Francfort avec le MGIP, pour Motovun Group of International Publishers.Animals (d'après le livre d'Emma Jane Unsworth), réalisé par Sophie HydeDeutschstunde (The German Lesson, d'après le livre de Siegfried Lenz), réalisé par Christian SchwochowOut Stealing Horses – Pferde Stehlen – Ut og stjæle hester (d'après le livre de Per Petterson), réalisé par Hans Petter MolandThe Invisible Life of Eurídice Gusmão – Die Sehnsucht der Schwestern Gusmão – A Vida Invisível de Eurídice Gusmão – La Vie invisible d'Euridice Gusmao (d'après le livre de Martha Batalha), réalisé par Karim AïnouzThe Master Butcher – Der Club der Singenden Metzger (d'après le livre de Louise Erdrich), réalisé par Ulrich EdelAlfons Zitterbacke – Das Chaos is zurück (Alfons Zitterbacke – Return of the Chaos, d'après le livre de Gerhart Holtz-Baumert), réalisé par Mark SchlichterMein Lotta Leben – Alles Bingo mit Flamingo! (My Life as Lotta – All Bingo with Flamingo!, d'après le livre d'Alice Pantermüller), réalisé par Neele Leana VollmarMy Extraordinary Summer with Tess – Ma folle semaine avec Tess (d'après le livre d'Anna Woltz), réalisé par Steven Woulterlood