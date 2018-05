La Foire du Livre de Francfort récompense les livres sur le cinéma

Les foires professionnelles du livre rivalisent d'attention pour attirer d'autres industries, à une époque où une œuvre littéraire peut se voir adaptée sur une multitude de média et formats. La Foire du Livre de Francfort annonce ainsi la création, pour l'édition 2018 de l'événement, d'un prix récompensant le meilleur livre illustré dont le sujet est un film ou le cinéma en général.

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

En collaboration avec le MGIP, pour Motovun Group of International Publishers, une internationale d'éditeurs du monde entier « réunis pour mettre en œuvre une coopération internationale » et THE ARTS+, le festival des industries créatives qui se déroule dans et en même temps que la Foire, la Frankfurter Buchmesse annonce la création de ce nouveau prix qui s'adresse aux éditeurs de livres sur le cinéma.

« D'opulentes biographies illustrées, des chroniques sur les coulisses, des ouvrages de photographies magnifiques sur les décors, les palaces de l'époque du cinéma muet, des costumes exotiques ou des cascades à couper le souffle — ces livres présentent ces moments magiques qui font le cinéma », évoque la Foire du Livre de Francfort dans un communiqué.

Ce nouveau prix saluera ainsi les ouvrages illustrés qui ont pour sujet un ou plusieurs films, ou encore une époque particulière de l'histoire du cinéma. Pour décerner la récompense, l'idée de base, le design du livre, la fabrication et l'adaptation du contenu à une forme littéraire seront pris en compte.

Les maisons d'édition du monde entier peuvent participer à ce prix et proposer des ouvrages avant le 8 juin 2018, tant que ces derniers ont été publiés à partir d'août 2016 et sont toujours disponibles. Une première liste d'ouvrages sera annoncée au mois d'août.

La récompense rejoint les Frankfurter Buchmesse Film Awards, qui récompensent par ailleurs la meilleure adaptation d'un livre et celle d'un livre jeunesse ou young adult. Les prix seront remis le 11 octobre 2018.

En 2017, The Bookshop, réalisé par Isabel Coixet, et Zombillenium, d'Arthur de Pins et Alexis Ducord, ont été récompensés.