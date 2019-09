La Foire du Livre de Francfort révèle sa nouvelle organisation

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

« Nous sommes actuellement confrontés à la tâche d’ajuster le placement de nos exposants à la Foire du Livre de Francfort de manière à préserver les espaces du salon et les intérêts commerciaux de nos clients, tout en développant de nouvelles opportunités commerciales », résume Juergen Boos, PDG de la Foire.Les agents littéraires devront se souvenir d'un changement d'emplacement pour cette édition 2019 : leur fief ne sera plus situé dans le hall 6.3, mais au sein de la Festhalle, un espace annexe à la structure principale de la Foire.Du côté des espaces dédiés, Frankfurt EDU et Frankfurt Kids, respectivement consacrés aux exposants d'éducation et aux contenus éditoriaux internationaux destinés aux enfants, seront reconduits en 2019, et même étendus. Frankfurt Audio (Hall 3.1) et Frankfurt Authors (Hall 3.0) feront leur apparition, pour valoriser les livres audio et les écrivains.L'autre espace inédit, qui fera son apparition en 2019, sera « the Event Area », une zone événementielle qui accueillera lors de la prochaine édition un match entre une équipe d'auteurs allemands, qui jouera donc à domicile, et une équipe d'homologues norvégiens.