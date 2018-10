La Foire du Livre de Francfort sélectionne les meilleures adaptations

#FBM18 —La Foire du Livre de Francfort, ce ne sont pas que des livres : se présentant comme un salon crossmédia, l'événement, qui se déroulera du mercredi 10 au dimanche 14 octobre prochain, récompensera ainsi les meilleures adaptations audiovisuelles, d'après des livres, évidemment. Voici la sélection, en attendant le verdict le 11 octobre prochain.

(photo d'illustration, Alexandre Chassignon, CC BY-SA 2.0)

Meilleur livre illustré consacré à un film :

Cinemaps: An Atlas of 35 Great Movies (Quirks Publishers)

Marilyn Monroe, 50 Sessions (Knesebeck Verlag)

Frankenstein: The First Two Hundred Years (Reel Art Press)

Meilleure adaptation internationale pour les enfants et jeunes adultes :

Hilda (une production Netflix, Royaume-Uni/États-Unis/Canada), réalisé par Andy Cole

Romy’s Salon (Pays-Bas), réalisé par Mischa Kamp

Bille (Lettonie, Lituanie, République tchèque), réalisé par Inara Kolmane

Die kleine Hexe (The Little Witch) (Allemagne), réalisé par Michael Schaerer

Meilleure adaptation littéraire internationale :

Another day of life (Kanaki Films, Espagne), réalisé par Raúl de la Fuente, Damian Nenow

Intrigo, d'après les romans de Håkan Nesser, réalisé par Daniel Alfredson

« Nous vivons actuellement une renaissance des adaptations littéraires, avec des œuvres littéraires servant de sources d'inspiration pour les films et les séries. Les services de streaming contribuent également de manière significative à cet essor majeur. En retour, les adaptations réussies de films ou de séries améliorent les ventes des éditeurs de livres. Ainsi, les Frankfurter Buchmesse Film Awards mettent en relation les éditeurs et les professionnels du cinéma de manière efficace et divertissante », assure le directeur de la Foire, Juergen Boos.

Les lauréats seront annoncés le 11 octobre prochain.