La Foire du Livre de Londres dévoile les sélections pour ses récompenses

La Foire du Livre de Londres, organisée du 10 au 12 avril prochains dans la capitale britannique, a dévoilé la liste des sélections pour ses récompenses, les LBF International Excellence Awards. Chaque année, l'évènement salue des initiatives et des maisons d'édition dans différentes catégories, au cours d'une soirée de remise de récompenses.

Wydawnictwo Czarne (Pologne), lors de la cérémonie LBF International Excellence Awards, en 2017

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le prix de l'éditeur académique et professionnel :

L'éditeur de livre audio de l'année :



Le prix de la librairie de l'année, sponsorisé par Gardners :

Le prix des ressources éducatives et pédagogiques, sponsorisé par The China Publishing & Media Journal :

Le prix de la bibliothèque de l'année :



Le prix de l'initiative de traduction littéraire :

Le prix de l'agent littéraire :



Le prix du festival littéraire, sponsorisé par The International Literature Showcase :

Le prix du professionel de la gestion de droits :



Prix destinés aux pays baltes uniquement :



Prix de l'éditeur de littérature générale :

Prix de l'éditeur pédagogique :

Prix de l'éditeur jeunesse et jeunes adultes :

Prix ouverts à tous les pays :

Accessible Books Consortium International Excellence Award : Éditeurs

Accessible Books Consortium International Excellence Award : Initiative

The Quantum Publishing Innovation Award :

Prix réservés au Royaume-Uni :



Prix de l'édition inclusive, sponsorisé par Equip :



Prix réservés à la Chine :



Prix de la librairie Spirit of China, sponsorisé par Gardners :

La remise de prix aura lieu le 10 avril prochain.Brill Publishers (Pays-Bas)Editorial Atheneu (Brésil)International Labour Organization (ILO) Publications (Suisse)KaihShu Story Media & Culture Co (Chine)Penguin Random House Audio (États-Unis)Ubook.com (Brésil)Carturesti (Roumanie)Timbooktoo (Gambie)The Uppsala English Bookshop (Suède)Agents of Discovery (Canada)Lughati (Émirats arabes unis)Quirky Kid (Australie)Ideas Roadshow (Canada)Quirky Kid (Australie)Sviesa (Lituanie)Biblo Tøyen (Norvège)Dokk1 (Danemark)National Library of Latvia (Lettonie)São Paulo Library (Brésil)American Literary Translators Association (États-Unis)Geopoetika (Serbie)Lontar Foundation (Indonésie)Deborah Harris, The Deborah Harris Agency (États-Unis)Gloria Gutierrez, Balcells Agency (Espagne)Tuttle-Mori Agency (Japon)Conrad International Literary Festival (Pologne)Druskininkai Poetic Fall (Lituanie)George Town Literary Festival (Malaisie)Jennifer Powell, Scholastic (États-Unis)Helena Koch, Estonian Children’s Literature Centre (Estonie)Stefano Milano, Codice Edizioni (Italie)Alma Littera (Lituanie)Dienas Grāmata (Lettonie)Zvaigzne ABC Publishers (Lettonie)Avita Publishing (Estonie)Sviesa (Lituanie)Zvaigzne ABC Publishers (Lettonie)Kake Make (Alma Littera) (Lituanie)Liels un Mazs (Lettonie)Päike ja Pilv (Estonie)Constantine Editores (Mexique)Hachette Livre (France)Taylor & Francis (Royaume-Uni)Daisy Forum of India (Inde)Dolphin Computer Access (Royaume-Uni)Fundação Dorina Nowill para Cegos (Brésil)Typefi (Australie)Publica (Lettonie)SuperMemo (Pologne)Novellic (Royaume-Uni)TAG Literary Experiences (Brésil)Cassava RepublicHarperCollinsPenguin Random HouseSaqi BooksAcademic & Professional Book CentreFangsuo BookstoreSanlian Taofen Bookstore