La Foire du Livre de Londres dévoile ses prix internationaux, les Excellence Awards

La Foire du Livre de Londres 2019 (photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Brookings Institution Press (États-Unis)Princeton University Press (États-Unis)Karadi Tales (Inde)Penguin Random House (États-Unis)Rahva Raamat AS (Estonie)Unity Books (Nouvelle-Zélande)Yemen Bookstore (Yémen)Book Aid International (Royaume-Uni/Kenya)Karadi Path Education Company (Inde)World Literacy Foundation (Royaume-Uni/Ouganda et Colombie)Apicula Verlag, GMbH (Allemagne)Caramel Tree (Canada)Karadi Path Education Company (Inde)City of Johannesburg Libraries (Afrique du Sud)Maadi Public Library (Égypte)Shanghai Library (Chine)Gecko Press (Nouvelle-Zélande)SM Traducoes (Mozambique)Yiddish Book Centre (États-Unis)Elina Ahlback - Elina Ahlback Literary Agency LTd (Finlande)Maria Lynch - Casanovas & Lynch Literary Agency (Espagne)Yasmina Jraissatie - RAYA The Agency for Arabic Literature (France)Festival of World Literature (Croatie)Frankfurt liest ein Buch (Allemagne)Macassar international Writers’ Festival (Indonésie)Gabriel Nieto, Planeta (Mexique)Stephanie Barrouillet, SB Rights Agency (Israël)Tuomas Sorjamaa, Ferly (Finlande)Arab Scientific Publishers (Égypte)Dar Al Adab (Liban)Kalimat (Émirats arabes unis)ABC Publishers (Jordanie)Dar Rabie Publishing (Émirats arabes unis)Kalimat (A Kalimat Group Company) (Émirats arabes unis)Ediciones Godot (Argentine)House of Anansi Press (Canada)Macmillan Learning (États-Unis)EIFL - Electronic Information for Libraries (Lituanie)Fondazione LIA (Italie)Kalimat Foundation for Children Empowerment (Émirats arabes unis)BonnierHachetteSpringer Nature