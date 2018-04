La Foire du Livre de Londres distribue ses récompenses

À l'issue de sa première journée d'ouverture, la Foire du livre de Londres a remis ses récompenses maison, présentées comme les International Excellence Awards. Le groupe Hachette France repart avec le prix de l'éditeur accessible, aux côtés d'une vingtaine d'autres lauréats dans diverses catégories. Voici l'intégralité du palmarès.

Lifetime Achievement Award

Le prix de l'éditeur académique et professionnel :

L'éditeur de livre audio de l'année :

Le prix de la librairie de l'année, sponsorisé par Gardners :

Le prix des ressources éducatives et pédagogiques, sponsorisé par The China Publishing & Media Journal :

Le prix de la bibliothèque de l'année :

Le prix de l'initiative de traduction littéraire :

Le prix de l'agent littéraire :

Le prix du festival littéraire, sponsorisé par The International Literature Showcase :

Le prix du professionel de la gestion de droits :

Le prix Simon Master du dirigeant :

Le prix Quantum Innovation :

Prix destinés aux pays baltes uniquement :



Prix de l'éditeur de littérature générale :

Prix de l'éditeur pédagogique :

Prix de l'éditeur jeunesse et jeunes adultes :

Le prix de l'initiative littéraire pour les pays baltes :

Prix ouverts à tous les pays :

Accessible Books Consortium International Excellence Award : Éditeurs

Accessible Books Consortium International Excellence Award : Initiative

Prix réservés au Royaume-Uni :



Prix de l'édition inclusive, sponsorisé par Equip :

Prix réservés à la Chine :



Prix de la librairie Spirit of China, sponsorisé par Gardners :

Les prix ont été remis ce mardi 10 avril.Sara Miller McCune, fondatrice et présidente du conseil d'administration de SAGE PublishingBrill Publishers (Pays-Bas)Penguin Random House Audio (États-Unis)The Uppsala English Bookshop (Suède)Quirky Kid (Australie)Ideas Roadshow (Canada)National Library of Latvia (Lettonie)Geopoetika (Serbie)Deborah Harris, The Deborah Harris Agency (Israël)Gloria Gutierrez, Balcells Agency (Espagne)George Town Literary Festival (Malaisie)Jennifer Powell, Scholastic (États-Unis)Asoke K. Ghosh, président du conseil d'administration et directeur, PHI Learning (Inde)Livros, the Brazilian Book Club (Brésil)Dienas Grāmata (Lettonie)Zvaigzne ABC Publishers (Lettonie)Kake Make (Alma Littera) (Lituanie)Children’s Republic (Estonie)Hachette Livre (France)Daisy Forum of India (Inde)Cassava RepublicSanlian Taofen Bookstore