La Foire du Livre de Londres honore Nigel Newton, fondateur de Bloomsbury

Chaque année, parmi ses International Excellence Awards, la Foire du Livre de Londres honore une figure de l'édition pour l'ensemble de sa carrière, avec le Lifetime Achievement Award. Cette année, Nigel Newton, fondateur et directeur de Bloomsbury Publishing, reçoit la récompense.« Depuis les débuts de Bloomsbury Publishing, qu'il fonde à l'âge de 31 ans en 1986, Nigel Newton est devenu très respecté en tant qu'éditeur visionnaire, doté d'une influence mondiale. Il est un entrepreneur doué qui a conduit Bloomsbury d'une start-up avec un investissement initial de moins de 2 millions £ à la bourse de Londres en 1994 à une capitalisation boursière de plus de 200 millions £ aujourd'hui », souligne la Foire de Londres dans un communiqué.Bloomsbury dispose aujourd'hui de bureaux à Londres, Oxford, New York, Sydney ou encore New Delhi, totalisant un effectif de 750 employés. Récemment, l'éditeur a ouvert une coentreprise en Chine, pour étendre un peu plus son champ d'action.Khaled Hosseini, Margaret Atwood, William Dalrymple, Peter Frankopan, Michael Ondaatje ont tous été publiés par Bloomsbury, sans oublier l'un des plus importants succès éditoriaux de ces dernières années, la saga Harry Potter de J.K. Rowling...« La récompense que reçoit Nigel est amplement méritée. Bravo au jeune prodige », s'est réjouie Margaret Atwood, qui fait référence aux premières années de Newton dans l'édition, alors que Bloomsbury était une toute jeune maison.Il recevra sa récompense le 10 mars 2020, lors de la Foire du Livre de Londres.