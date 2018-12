La Foire du Livre de Londres récompensera les journalistes

La Foire du Livre de Londres, en 2018 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Jusqu'au jeudi 10 janvier 2019, il sera donc possible pour les journalistes britanniques et étrangers travaillant dans le secteur du livre de se porter candidat pour l'« International Book Trade Journalist Award ». Comme son nom l'indique, le prix viendra saluer le travail d'un journaliste œuvrant pour un magazine ou un site internet consacré au secteur du livre.Ainsi, les journalistes de la presse généraliste ne pourront pas se porter candidat, mais l'organisation de la Foire du Livre de Londres assure que les candidatures collectives, ou celles qui représentent une rédaction, seront prises en compte. Il sera nécessaire de travailler depuis au moins deux ans sur le secteur pour participer.Chose amusante, le Prix est donc décerné par l'organisation de la Foire du Livre de Londres et la Publishers Association, qui rassemble les éditeurs britanniques, ce qui n'est pas sans poser d'intéressantes questions déontologiques...Le nom du lauréat ou de la lauréate du premier « International Book Trade Journalist Award » sera connu le 12 mars 2019, premier jour de la Foire du Livre de Londres.