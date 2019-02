La Foire du Livre de Londres révèle ses récompenses internationales

La Foire du Livre de Londres, en 2018

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Le prix de l'éditeur académique et professionnel :

L'éditeur de livre audio de l'année :

Le prix de la librairie de l'année, sponsorisé par Gardners :

Le prix des initiatives éducatives :

Le prix des ressources éducatives et pédagogiques, sponsorisé par The China Publishing & Media Journal :

Le prix du meilleur journaliste international pour le secteur du livre :

Le prix de la bibliothèque de l'année :

Le prix de l'initiative de traduction littéraire :

Le prix de l'agent littéraire :

Le prix du festival littéraire :

Le prix du professionel de la gestion de droits :

Prix destinés à l'Indonésie uniquement :

Prix de l'éditeur de littérature générale :

Prix de l'éditeur jeunesse, jeunes adultes et pédagogique :

Prix ouverts à tous les pays :

Accessible Books Consortium International Excellence Award : Éditeurs

Accessible Books Consortium International Excellence Award : Initiative

Prix réservés au Royaume-Uni :

Prix de l'édition inclusive, avec le soutien de la Publishers Association :

De Gruyter (Allemagne)Rutgers University Press (États-Unis)University of Michigan Press (États-Unis)Booklava (Émirats arabes unis)Karadi Tales (Inde)Macmillan Audio (États-Unis)BOA Bookstore (Vietnam)Fang Suo Commune (Chine)Unity Books (Wellington) Ltd (Nouvelle-Zélande)Tata Trusts (Inde)Virtual Reading Gym (Afrique du Sud)West Java Agency of Library and Archive (Indonésie)Bookful by Inception (États-Unis)Pamegincius (Lituanie)Virtual Reading Gym (Afrique du Sud)Anja Sieg – Buchreport (Allemagne)Leonardo Neto – PublishNews (Brésil)Porter Anderson – Publishing Perspectives (États-Unis)Espoo City Library (Finlande)Lubuto Library Partners (Zambie)Parque Villa-Lobos Library (Brésil)Latvian Literature (Lettonie)The Lontar Foundation (Indonésie)Tulika Publishers (Inde)Asta Trummel - Ministry of Culture of Estonia (Estonie)Pierre Astier - Astier-Pecher Literary & Film Agency (France)Yasmina Jraissati - RAYA The agency for Arabic literature (France)Book Arsenal Literature Festival (Ukraine)International Literature Festival Utrecht (Pays-Bas)Makassar International Writers Festival (Indonésie)Kyoko Ishigaki - Sekaibunka Publishing Inc. (Japon)Rose Janssens - Clavis Publishing (Belgique)Yuliani Liputo - PT Mizan Pustaka (Indonésie)Educa StudioMizanPT. Bestari Buana MurniBentang PustakaKepustakaan Populer Gramedia Publishing HouseNoura PublishingEdiciones Godot (Argentine)EDITORIAL 5 (Brésil)Kogan Page Ltd (Royaume-Uni)BC Libraries Cooperative, National Network for Equitable Library Service (NNELS) (Canada)Centre for Equitable Library Access (CELA) (Canada)Companies and Intellectual Property Authority (CIPA) (Botswana)eKitabu (Kenya)Secretary general of Fondazione LIA (Italie)Emerald PublishingDialogue BooksJacaranda Books