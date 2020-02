La Foire du Livre de Taipei décalée, pour cause de coronavirus

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

La Foire internationale du Livre de Taipei ne se déroulera pas au mois de février 2020, en raison de l'épidémie mondiale connue sous le nom de coronavirus, apprend-on. Le ministère de la Culture de Taïwan a ainsi annoncé que cette édition aurait lieu entre le 7 et le 12 mai 2020.Dans un communiqué, l'organisation de la foire explique que « les éditeurs taïwanais ont fait part de leurs inquiétudes quant aux effets du coronavirus sur la fréquentation des lecteurs. Ils ont suggéré au ministère de déplacer les dates de la foire. » Une réunion avait eu lieu, le 29 janvier dernier, pour examiner la propagation du virus et les risques encourus par les visiteurs et les participants lors de la Foire du Livre.Environ 500.000 personnes se déplacent chaque année à la Foire du Livre de Taipei. 10 cas de contamination par le coronavirus ont été identifiés à Taïwan par les autorités.Avec 600 exposants venus d'une soixantaine de pays, d'habitude, la Foire de Taipei est l'un des événements littéraires les plus importants d'Asie.