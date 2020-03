La Foire du Livre de Tunis reportée, Bologne en danger ?

(photo d'illustration, frankieleon, CC BY 2.0)

Les annulations se suivent et se ressemblent, ces dernières semaines, du côté des foires du livre et autres salons : Bruxelles aura finalement été le dernier grand événement à se dérouler sans encombre, du 5 au 8 mars dernier. L'organisation de l'événement belge a annoncé une fréquentation de 60.000 visiteurs pour cette édition exceptionnelle, soit 12.000 personnes de moins qu'en 2019.La Foire du Livre de Tunis a rendu public, ce mardi 10 mars, le report de son édition 2019, qui devait se dérouler du 9 au 19 avril 2020, au mois de novembre prochain. Seulement 5 cas de contamination ont été confirmés en Tunisie, mais les mesures de réduction des entrées et sorties du territoire ont nécessairement un impact sur les événements internationaux.Les reports d'événements ne seront peut-être pas suffisants : la Foire du Livre de Bologne avait pris les devants, en fixant les dates de son édition 2020 du 4 au 7 mai 2020 , plutôt que du 30 mars au 2 avril. Mais cette période ne semble pas convaincre une partie des exposants, notamment américains : le groupe Simon & Schuster a d'ores et déjà indiqué que ses employés américains et britanniques ne feraient pas acte de présence à la Foire, particulièrement importante pour le secteur jeunesse.Le groupe Penguin Random House, un des plus importants du monde de l'édition, a emboité le pas en déclarant que l'ensemble de ses équipes serait absent lors de la Foire du Livre de Bologne. Or, une foire sans exposants prend le risque d'une manifestation quelque peu désertique, voire déficitaire... La Foire du Livre de Londres, abandonnée par la plupart de ses gros exposants, avait été contrainte et forcée de jeter l'éponge.