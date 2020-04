La foire du livre jeunesse de Bologne aura finalement bien lieu sur internet

La pandémie du Covid-19 aura contrarié la bonne tenue d’un grand nombre de manifestations littéraires. Parmi lesquelles, la 57e édition de la foire du livre jeunesse de Bologne. Ce 1er avril, les organisateurs de l’événement ont fait marche arrière, annonçant malgré tout le maintien des festivités, mais dans l’univers numérique.



Après le Salon du livre de Bangkok , c’est au tour de la foire du livre jeunesse de Bologne de trouver refuge sur internet. Une initiative qui permet de maintenir l’événement, tout en respectant les réglementations de sécurité. Pour rappel, après un report de la foire du livre jeunesse de Bologne, Elena Pasoli, directrice de l’événement avait finalement annoncé son annulation le 11 mars dernier, au vu de la situation.Dans un communiqué, les organisateurs ont déclaré que la foire virtuelle se tiendra le 4 mai 2020. Si le programme complet ne sera annoncé que le 23 avril prochain — Journée mondiale du livre et du droit d’auteur —, le document affirme d’ores et déjà que la manifestation comprendra des expositions, des webinaires, des interviews et évidemment, le célèbre mur des illustrateurs, reproduit en ligne pour cette édition.De plus, les organisateurs assurent que la Foire jouera son rôle de marché des droits avec une plateforme en ligne développée pour l’occasion qui offrira des possibilités de transactions commerciales et d’octroi de licences. « Nous pensons qu’il est important de conserver notre mission de plus grand marché de droits sur le segment de l’édition jeunesse », a déclaré Elena Pasoli.Pour ce faire, la manifestation s’est associée à la plateforme américaine PubMatch, spécialisée dans la vente de droits internationaux, mais aussi dans la distribution et l’octroi de licences d’ouvrages. « Avec l’annulation des salons internationaux du livre en raison de la pandémie du coronavirus, créer des moyens nouveaux et innovants pour continuer de faire vivre l’achat et la vente de droits est plus importante que jamais » a tenu à souligner Jon Malinowski, fondateur de PubMatch.« Pour répondre aux besoins croissants de l’industrie de l’édition dans ce contexte difficile », les organisateurs ont annoncé la tenue de ce marché des droits en ligne du 4 mai 2020 jusqu’à la fin de l’année. « La création du BCBF Global Rights Exchange n’est pas simplement une substitution de l’événement “physique”. Nous voulons relever le défi d’explorer de nouvelles façons d’élargir notre réseau d’événement lié à la foire de Bologne », reprend le communiqué.