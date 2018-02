“La fulgurance du geste”, ou le monde vu par Etel Adnan

documenta kassel, Etel Adnan (P K, CC, BY, 2.0)

« La fulgurance du geste », c’est le nom choisi par la fondation suisse pour présenter cet assemblage éclectique et éclatant des peintures d’Etel Adnan. Poétesse, philosophe et artiste né d’une mère grecque et d’un père syrien, ses études l'ont mené à visiter le Liban, la France et les états unis. C’est à travers ses nombreux voyages, traversant différent pays que se modèle sa personnalité cosmopolite et polyglotte.

Elle commence par écrire des poèmes en anglais dès les années 1960, à ses textes engagés contre la guerre du Viêt Nam s’ajoutent ses premières toiles. Etel Adnan ne s'arrêtera plus. Poèmes, essais, peintures, dessins, vidéo, leporellos [ou livre accordéon, NdR], calligraphies ou encore tapisseries ne sont qu’un aperçu de l’étendue des techniques utilisés par l'artiste pour exprimer ses engagements pour le féminisme et pour la paix.

Mais à l’origine de toute œuvre, comme le rappelle la fondation, un même geste fulgurant, un même élan créateur comme une célébration. « Mes peintures, mes dessins sont une célébration du monde », note ainsi Etel Adnan.