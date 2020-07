La galerie Barbier expose et publie Cosey, Grand Prix d'Angoulême

< >

Planche 67 du Voyage en Italie Planche 1 de Orchidea

Pour l'exposition, la galerie Barbier publie un tirage de luxe qui reprend en noir et blanc Le Voyage en Italie (1988), Orchidea (1990), Saigon-Hanoï (1992) et Joyeux Noël, May ! (1995). Le tirage est limité à 350 exemplaires numérotés accompagnés d’un ex-libris numéroté et signé. Il s’agit du premier volume de l’intégrale luxe des oeuvres publiées chez Aire Libre.Le vernissage de l'exposition aura lieu le 3 septembre prochain, et une séance de dédicaces le lendemain, uniquement sur rendez-vous.