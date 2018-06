La galerie Daniel Maghen propose une rétrospective dédiée à David Sala

Du 29 juin au 21 juillet 2018, la galerie Daniel Maghen, dans le 1er arrondissement de Paris, accueille une rétrospective consacrée à l'illustrateur David Sala. Une centaine d’œuvres seront exposées dont les planches originales du Joueur d’échecs, brillante adaptation et succès critique du chef-d’œuvre littéraire de Stefan Zweig parue chez Casterman.







L’exposition met en lumière les deux grands registres graphiques de l’artiste, à la fois remarquable dessinateur de bandes dessinées et illustrateur jeunesse de talent. Une centaine d’œuvres seront exposées, dont les planches originales du Joueur d’échecs, brillante adaptation et succès critique du chef-d’œuvre littéraire de Stefan Zweig, ainsi qu’une sélection d’illustrations issues de ses livres jeunesse dont La Belle et la Bête, Le Coffre enchanté, La Colère de Banshee, Féroce et La Prisonnière du brouillard.



Véritable créateur d’univers, David Sala se démarque par la puissance évocatrice de ses dessins. Magie des couleurs, décors finement ciselés, ses illustrations jeunesse aux compositions oniriques, réalisées à la peinture à l’huile, entraînent au cœur des rêves et des légendes. L’exposition souligne notamment le travail remarquable réalisé sur les motifs qui cohabitent harmonieusement dans son dessin, à la manière de Gustav Klimt.



L’artiste aborde la bande dessinée d’un trait plus instinctif à la mine de plomb et à l’aquarelle. Jouant sur la composition, le rythme et une palette restreinte de couleur, David Sala parvient à rendre toute l’intensité du récit par l’image, en créant des atmosphères saisissantes.