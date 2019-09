“La goûteuse d'Hitler” : Rosella Postorino, Prix Jean Monnet 2019

À l’automne 1943, Hitler, comprenant qu’il est en train de perdre la guerre, se réfugie dans sa Wolfsschanze, sa tristement célèbre « tanière du Loup ». Située en Mazurie, région boisée du nord-est de la Pologne, celle-ci constitue un mausolée indestructible. Ici, rien ne peut atteindre le Führer. À moins… à moins que la mort ne vienne des cuisines. C’est cela : la nourriture empoisonnée !Que faire ? Les nazis, on le sait, n’étaient pas à court d’idées. Pourquoi alors ne pas réquisitionner, dans les villages voisins, des femmes qui goûteraient les mets proposés chaque jour au chef nazi ?Ainsi, suivons-nous la vie de Rosa Sauer, une jeune fille originaire de Berlin, dont le mari soldat est porté disparu. Les femmes qui composent cet étrange bataillon se jalousent, se détestent, s’entraident parfois. Alors que l’Europe en guerre meurt de faim, ces femmes meurent de trop manger et de la peur de goûter le plat qui contraindra la dose létale de poison.Sans oublier évidemment la nécessité de succomber aux avances des officiers SS. À l’arrivée de l’Armée rouge, en janvier 1945, toutes les goûteuses furent exécutées, sauf une : Margot Wölk. Car cette histoire folle est une histoire vraie. La goûteuse d’Hitler de Rosella Postorino est son premier roman traduit en français, puissant et terrible, racontant la vie d’une femme prisonnière du mal. Retrouver notre entretien avec Rosella Postorino, à l’occasion de son passage à Paris.La remise du prix aura lieu pendant le festival, le samedi 16 novembre 2019, à la Salamandre de Cognac. Le prix est parrainé et doté par le Conseil départemental de la Charente et soutenu par le Cognac Monnet.Rosella Postorino, trad. Dominique Vittoz – La Goûteuse d’Hitler – Albin Michel – 9782226401854 22 €