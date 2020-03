La Grande Librairie dévoile les 100 demi-finalistes de “Si on lisait... à voix haute”

Pixabay License

Voici des critères d'évaluation :

Depuis la fin des inscriptions, le 17 novembre 2019, enseignants et élèves avaient pour mission d'élire leur représentant de la classe. Celui-ci devait par la suite proposer une lecture d'une oeuvre de son choix, pendant une durée de 1 minute 30 à 2 minutes. L'enregistrement de sa prestation devait ensuite être déposé sur une plateforme dédiée, afin de la soumettre à un jury composés de professionnels.Sur les 140.000 collégiens et lycéens inscrits, 3600 ont été élus par leur classe respective. Après des centaines d’heures de visionnage, le jury a récemment retenu 100 demi-finalistes issus de 29 académies, dont les noms sont consultables sur le site de lumni La prochaine étape consiste désormais pour les heureux élus à proposer une seconde prestation de lecture d'une oeuvre de leur choix, d'une durée ne dépassant pas les 2 minutes. Ils ont jusqu'au 4 avril pour remettre leur enregistrement.Le même mois, une dernière sélection retiendra 12 d'entres eux, qui concourront à l'épreuve ultime de la finale prévue début juin, où les meilleurs lecteurs seront distingués dans chaque catégorie (collège et lycée). L'évènement sera diffusé en prime time sur France 5.En parallèle du concours, l'émission La Grande Librairie diffuse chaque semaine sur l’antenne de France 5 un sujet sur l'une des classes participante, où les élèves sont amenés à lire à voix haute et échanger avec un écrivain venu les rencontrer.- Articulation correcte- Fluidité de la lecture- Vitesse de lecture appropriée- Respect de la ponctuation et du rythme de la phrase, respiration- Placement de la voix, puissance sonore adaptée- Posture corporelle (debout, gestion du corps pour faire vivre le texte sans pour autant le jouer) (debout, absence de gestes pour ne pas jouer le texte)- Capacité à détacher les yeux du texte et à établir un contact visuel avec l’auditoire- Intonations, modulations, accentuations, variations du rythme pour donner sens au texte lu- Expressivité, capacité à transmettre des émotions- Cohérence et intérêt de l’extrait choisiPour suivre l'actualité du concours, rendez-vous à cette adresse