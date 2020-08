La Grande librairie : Si on lisait à voix haute, les deux lauréats collège et lycée

"Parfois les chants les plus puissants ne sont pas les chants les plus forts mais les chants les plus doux" !

Bravo à Cathy qui est sacrée meilleure lectrice de France ! Merci à tous les jeunes lecteurs qui ont participé à cette aventure ! @France5tv #sionlisaitavoixhaute pic.twitter.com/ruv5XhUznN — La Grande Librairie (@GrandeLibrairie) August 26, 2020

Le jury composé d’écrivains et de comédiens : Isabelle Carré, Eric-Emmanuel Schmitt, Cécile Coulon , Alain Mabanckou a désigné comme vainqueurs :Catégorie collège :Mohamed-Iyad SMAïNEÉlève de 3e Collège Jean Moulin (Villefranche sur Saône)Catégorie Lycée :Cathy MVOGOÉlève de seconde Institut Saint-Dominique Pau (Bordeaux)Cette finale était l'occasion de saluer le travail des élèves et des enseignants qui, tout au long de l’année, ont œuvré pour que ce concours soit une fête de la lecture !Ce concours est l'aboutissement d'une opération lancée à la rentrée scolaire 2019 par François Busnel : un grand concours de lecture à voix haute ouvert à tous les collégiens et lycéens de France. Près de 140 000 élèves se sont inscrits, tout au long de l'année, et ont travaillé en classe avec leurs professeurs.