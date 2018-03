La Grande Loge de France organise une exposition sur la BD Le Triangle Secret

La Grande Loge de France et la franc-maçonnerie en général ont toujours intrigué, fasciné, irrité parfois en raison de leur aspect mystérieux. Le MAB, pour « Musée-Archives-Bibliothèque » de la Grande Loge de France, à Paris, organise régulièrement des expositions et autres événements culturels. À partir du 16 avril prochain, une exposition permettra de (re)découvrir la bande dessinée Le Triangle Secret, créée par le scénariste Didier Convard et de nombreux dessinateurs, publiée par Glénat.



Dessin de Denis Falque

Dessin de Denis Falque



Le Triangle Secret, célèbre série ésotérique composée de sept chapitres, s'est vendue à plus de deux millions d’exemplaires. Ce best-seller, précurseur du courant ésotérique des années avant le sacre du Da Vinci Code, est une référence de la bande dessinée adulte entre science et occultisme.



Publié en 2000, le premier tome du Triangle Secret fut l'un des titres fondateurs de la collection La Loge noire, consacrée chez Glénat aux séries à tendance ésotérique, dont le directeur n'est autre que Didier Convard lui-même. Convard a travaillé avec de nombreux dessinateurs sur Le Triangle Secret, puisque les dessins sont assurés par des artistes différents à chaque tome. On compte ainsi Pierre Wachs, Gine, Denis Falque, Patrick Jusseaume, Jean-Charles Kraehn, Éric Stalner, André Juillard et Gilles Chaillet.



L'auteur Didier Convard et les éditions Glénat ont permis cette exposition intitulée « Dans les coulisses du Triangle Secret » au sein de l’Hôtel de la Grande Loge de France à Paris. Un lieu « symbolique » puisqu’il apparaît à de nombreuses reprises dans l’intrigue de la série. L’exposition résumera cette saga éditoriale avec la présentation des « planches » accompagnées de textes explicatifs restituant le contexte général de la série. Des objets cultes qui ont inspiré l’auteur et les dessinateurs seront également disposés dans les vitrines de l’atrium du musée.

< >

Cet événement qui se tiendra du lundi 16 avril au vendredi 22 juin 2018 sera ouvert aux visites, sur inscriptions, via le site Internet de la Grande Loge de France, à l’occasion de trois temps forts :- Le samedi 21 avril de 13h30 à 14h30 en présence de l’auteur Didier Convard, qui animera ensuite une conférence publique à 14h30 sur le thème « La légende de la loge première » dans le Grand Temple de l’Hôtel de la Grande Loge de France.- Le mercredi 16 mai de 15 heures à 16 heures.- Le jeudi 21 juin de 16 heures à 17h30 pour la Fête de la musique.